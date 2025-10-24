Spaccio di droga davanti ai figli: arrestati due coniugi a Montelepre

I Carabinieri della Compagnia di Partinico coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, in località Piazza Duomo e nel comprensorio di Montelepre, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio tendente a contrastare i reati predatori, quelli connessi alla circolazione stradale e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’esito dei controlli è stato l’arresto di due persone e la denuncia in stato di libertà di altre due.

L’attenzione dei militari della Stazione di Montelepre impegnati in un servizio di osservazione, si è concentrata in particolare sul fenomeno dello spaccio, culminando con l’arresto di due coniugi, un uomo di 40 anni ed una donna di 37 anni.

Dall’interno della propria abitazione ed in presenza di figli minori, i due genitori per la cessione della droga, hanno utilizzato in due occasioni, un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste che, gli acquirenti in strada, prelevavano inserendo successivamente all’interno del cestino, il denaro immediatamente recuperato dalla coppia.

La prima cessione avvenuta in favore di un minorenne ha permesso di recuperare tre involucri di marijuana mentre la seconda, a favore di una 25enne fermata a bordo della propria autovettura, ha permesso di trovare un ulteriore involucro di marijuana.

Con l’ausilio del cane VERA, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dei due coniugi che, ha avuto un esito positivo. Il fiuto dell’unità cinofila ha infatti segnalato la presenza della sostanza stupefacente sia all’interno di una borsa della donna, sia nel giardino della palazzina, consentendo di recuperare oltre al materiale per il confezionamento, 13 dosi di marjuana pronte per la cessione e, due buste in plastica, con all’interno altri 135 grammi di sostanza.

I genitori sono stati segnalati ai servizi sociali e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il marito è stato collocato presso la casa circondariale Pagliarelli – Lo Russo di Palermo, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Gli acquirenti sono stati invece segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso del medesimo servizio i militari della Sezione Radiomobile, hanno elevato sanzioni e deferito all’Autorità Giudiziaria due persone per guida sotto l’effetto dell’alcool.

Nello specifico, un 45enne originario di Borgetto controllato alla guida di un’autovettura, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, mentre un 37enne è risultato positivo al test, con un tasso alcolemico pari a 1,10gr/l, ben oltre il limite consentito dalla legge.

L’operazione rientra nel quadro di un rafforzamento dei controlli per garantire maggiore sicurezza sulle strade e, contrastare ogni forma di illegalità nel territorio.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.