Spaccio di droga: la Polizia arresta 8 persone e sequestra 25mila euro

Milano: La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato otto persone nel corso della settimana e sequestrato: 100 gr. di cocaina, 150 gr. di hashish, 200 gr. di “droga dello stupro” e 25.000,00 euro in contanti.

In particolare, giovedì mattina, in via delle Primule a Rozzano (MI), gli Agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno notato un cittadino straniero che si muoveva con fare sospetto e che si guardava continuamente attorno. I poliziotti, dopo averlo osservato, lo hanno deciso controllato. L’uomo, un cittadino marocchino di 22 anni, è stato trovato in possesso di n. 44 involucri in carta stagnola contenenti 16 grammi di cocaina e della somma di 300 euro. Il 22enne è stato giudicato per direttissima all’esito della quale gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Invece, venerdì sera, in Via Vitruvio a Milano, i poliziotti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato per droga un cittadino rumeno 28 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di denaro. Gli Agenti hanno notato l’uomo all’interno di un’autovettura in evidente attesa di qualcuno. Infatti, poco dopo, un ragazzo è entrato per pochi istanti nell’auto e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno quindi fermato l’uomo e proceduto al controllo. A seguito delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati sequestrati complessivamente: n. 58 involucri in cellophane di colori azzurro e bianco contenenti 44 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, n. 7 flaconi di plastica trasparenti contenenti “GHB” (droga dello stupro) dal peso complessivo di 200 grammi (rinvenuti all’interno di una borsa posta dentro l’armadio della camera da letto) e la somma in contanti di 20.000,00 euro. Il 28enne è stato giudicato per direttissima all’esito della quale gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.