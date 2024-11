Spaccio di droga: la Polizia di Stato di Milano arresta 3 pusher

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini marocchini di 48 e 22 anni in concorso e un cittadino italiano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via della Repubblica a Cesano Boscone (MI) quale probabile luogo di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Martedì scorso, i poliziotti di via Primaticcio hanno notato il 22enne uscire dallo stabile, fare il giro del palazzo e cedere la sostanza stupefacente a un acquirente per poi tornare all’interno dell’abitazione. Gli agenti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato anche il 48enne e, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute 28 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi, una dose di hashish, 90 euro e un mazzo di chiavi di un altro appartamento in uso al 48enne dove sono stati sequestrati altri 300 euro riconducibili all’attività illecita. I due sono stati arrestati e condotti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Martedì pomeriggio, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile hanno individuato il 43enne, ritenuto responsabile di aver posto in essere un’attività di spaccio all’interno di un appartamento di via Trasimeno a Milano. I poliziotti hanno fermato l’uomo nel cortile del palazzo trovandolo in possesso di 9 dosi di cocaina e un bilancino di precisione. All’interno della sua abitazione, nell’armadio della camera da letto, sono stati rinvenute varie parti di una pistola. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato alcuni grammi di sostanza da taglio e 2.600 euro in contanti. Nel cortile dello stabile, all’interno di un ciclomotore in uso al 43enne, sono stati trovate 40 dosi di cocaina. L’uomo, con precedenti per droga è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di direttissima.