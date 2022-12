Spaccio in piazza: arrestato un 18enne dai Carabinieri

Acireale (CT). Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i militari della Stazione di Acireale hanno arrestato lo scorso pomeriggio un 18enne di origini tunisine per “detenzione ai fini di spaccio”.

Al riguardo gli operanti, durante i controlli nella centralissima Piazza Duomo del Comune di Acireale, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno posto sotto la lente di ingrandimento i suoi movimenti, accertando come lo stesso, seduto in attesa in un angolo della piazza, si avvicinasse di continuo a diversi conducenti di auto e moto in transito, per poi tornare dopo un breve colloquio presso la sua posizione d’origine.

Compreso che era in corso un’attività di spaccio, è scattato quindi l’intervento dei Carabinieri, che sono intervenuti proprio mentre era in atto una cessione di una dose di marjuana.

Nella circostanza, le successive operazioni di ricerca effettuate sulla persona del ragazzo hanno consentito di recuperare ulteriori 11 dosi di marijuana, sottoposte a sequestro.

Il “cliente, poi identificato per un 27enne del posto, poiché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, è stato invece segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

I Carabinieri hanno posto il 18enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.