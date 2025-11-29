Spaccio “itinerante” a bordo di un’utilitaria: arrestato dai Carabinieri con 120 grammi di droga

Catania. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 45enne catanese, poiché sorpreso in possesso di droga e denaro ricavato dallo spaccio.

L’attività si è svolta in zona Rapisardi – Nesima, dove più pattuglie dell’Arma di Piazza Dante sono state impegnate in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con uomini e mezzi in modalità discreta dislocati in più punti strategici dell’area.

Nel corso del pomeriggio i Carabinieri, a bordo di una moto, hanno osservato in via A. Diaz, i movimenti di un uomo che, a bordo di un’utilitaria è stato visto accostare al margine della carreggiata e prendere contatti con un altro uomo a piedi che, avvicinatosi all’auto, si è allontanato dopo pochi istanti.

I militari, sospettando che si potesse trattare del “modus operandi” riconducibile allo spaccio, hanno seguito l’auto il cui conducente è stato riconosciuto perché già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Poco dopo, infatti, in via E. Ferri, l’utilitaria si è nuovamente fermata e il conducente, sceso dal veicolo, dopo una breve telefonata ha incontrato un uomo di origini straniere che, salito a bordo, è sceso dopo pochi istanti.

Tale comportamento, chiaramente illecito, ha fatto scattare naturalmente l’intervento dei Carabinieri che, supportati da una pattuglia, hanno bloccato il pusher, identificato per un 45enne, e lo hanno messo in sicurezza.

L’uomo, trovato con in mano una banconota da 20euro, è stato subito perquisito dagli Investigatori del Nucleo Operativo, che hanno scovato in auto, nel vano porta oggetti anteriore, 88 grammi di marijuana, 11 di hashish, un flaconcino contenete olio di marijuana, una sigaretta elettronica con THC (tetraidrocannabinolo che è una delle principali sostanze chimiche presenti nella pianta di cannabis, responsabile degli effetti psicoattivi e psicotropi associati all’uso della marijuana) superiore al limite consentito, oltre a 200 euro in contanti, ricavati dall’attività illecita di spaccio.

Tutta la droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre il 45enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto.