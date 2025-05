Spaccio “porta a porta” sul lungomare: arrestato dai Carabinieri pusher in scooter

Catania. Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno tratto in arresto un 29enne catanese, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’attività è stata condotta con l’impiego di due equipaggi automontati in abiti civili, impegnati in un servizio di osservazione e pattugliamento nelle zone centrali e più frequentate della città, come il lungomare e Corso Italia, aree generalmente tranquille, ma che il fenomeno dello spaccio “porta a porta” ha iniziato a interessare, attraverso rapide cessioni su strada effettuate da soggetti a bordo di scooter.

I due equipaggi, nell’ambito della pianificazione del servizio, hanno quindi deciso di suddividersi le rispettive aree da perlustrare, presidiando in maniera discreta zone diverse ma contigue, in modo da aumentare l’efficacia del monitoraggio e poter intervenire tempestivamente su eventuali situazioni sospette.

Ed effettivamente, nel corso del servizio, uno degli equipaggi ha visto, in piazza Mancini Battaglia, un uomo a bordo di uno scooter che si è accostato e ha avvicinato, con fare circospetto, un soggetto a piedi.

I militari hanno quindi osservato un rapido scambio, durante il quale il conducente dello scooter ha consegnato all’uomo un piccolo involucro in cambio di una banconota.

Dopo il rapido passaggio di denaro, l’acquirente si è allontanato velocemente a piedi nei vicoli adiacenti e facendo perdere le proprie tracce, il presunto spacciatore, invece, ha subito ripreso la marcia, percorrendo ad alta velocità il lungomare.

Certi, quindi, di trovarsi di fronte a un’attività di spaccio, gli investigatori dell’Arma hanno deciso di raggiungerlo velocemente e di pedinarlo discretamente attivando, nel frattempo, anche il secondo equipaggio in abiti civili, che è stato fatto convergere nello stesso settore per garantire un intervento coordinato e, pertanto, escludere ogni tentativo di fuga del sospettato.

Il controllo, è quindi scattato in piazza Europa, dove il pusher si era momentaneamente fermato. Il centauro, infatti, non ha avuto via di scampo: è stato immediatamente accerchiato dai Carabinieri, che lo hanno bloccato e messo in sicurezza, per poi sottoporlo a perquisizione.

Nella tasca destra della tuta che indossava, i militari hanno rinvenuto 40 euro in contanti, suddivisi in due banconote da 20 euro. Un dettaglio non è sfuggito agli operanti: si trattava della stessa tasca nella quale il soggetto era stato visto riporre il denaro ricevuto durante lo scambio poco prima, circostanza che ha ulteriormente confermato i sospetti a suo carico.

Ritenendo le ipotesi investigative ormai fondate, anche in base agli elementi acquisiti fino a quel momento, gli operatori hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione dell’uomo, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare.

In effetti, sul tavolo all’interno della cucina, gli equipaggi hanno rinvenuto una pochette, al cui interno era nascosto un grosso involucro contenente 62 grammi di cocaina in pietra. Oltre a ciò, hanno trovato 4 involucri di carta argentata contenenti cocaina per un peso complessivo di 2,5 grammi e una busta in plastica con 20 dosi di crack, per un peso complessivo di oltre 11 grammi. Non mancavano, poi, due bilancini digitali di precisione, alcuni fogli di carta argentata utilizzati per il confezionamento e un foglio manoscritto riportante appunti riconducibili alla contabilità dell’attività di spaccio. Tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato, alle casse della criminalità, oltre 20.000 euro di guadagno illecito.

Il 29enne è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e ha disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.