Biglietti in vendita da domani per l’unica data in Sicilia dello Space Cowboy Tour di Tommaso Paradiso. Al Teatro Antico di Taormina prevista una scaletta con tutti i suoi più grandi successi.

Saranno in vendita dalle ore 14 di domani (mercoledì 16 marzo) i biglietti per la data di Taormina (26 agosto) dello Space Cowboy Tour di Tommaso Paradiso. Il concerto, prodotto da Vivo concerti ed organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante che porterà in Sicilia i più grandi artisti della musica italiana.

Tommaso Paradiso è in radio con l’ultimo singolo Tutte le notti. Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc., il nuovo brano è un sogno a occhi aperti in cui l’artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano. Tutte Le Notti porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere: “E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che cazzo è senza di te? Sì, senza di te”.

Tutte Le Notti arriva dopo Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone e dopo i singoli Magari No (disco d’oro), Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri anni (disco d’oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Nel tour estivo Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti del cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.

I biglietti per il concerto al Teatro Antico di Taormina si potranno acquistare online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

