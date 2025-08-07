Spagna: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, eseguono un mandato di arresto Europeo

In Spagna, località Barcellona, all’interno di una clinica odontoiatrica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, unitamente al personale dell’ Al Equipo de Huidos di la Justicia de UCO (Guardia Civil),

hanno individuato e catturato un latitante di 42 anni nato e residente nel territorio pontino, inserito nella lista dei Latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, destinatario dal novembre 2023 di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia a seguito di indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, in quanto gravemente indiziato di essere un narcotrafficante operante in Fondi (LT) e in rapporto con cartelli criminali operanti nella città di Roma.

Le indagini per la cattura, sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, nonché in Cooperazione giudiziaria e di polizia con i collaterali spagnoli con il supporto di Eurojust e del Servizio pe la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, nonché attraverso l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.