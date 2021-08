Palermo. Tutto in “rosa” con un sound degli evergreeen internazionali, il concerto in programma nella stagione concertistica Spasimo 2021 della Fondazione The Brass Group. Sarà infatti la band The Robin Gals “Le ragazze del juke box” ad esibirsi venerdì 6 e sabato 7 agosto alle ore 20.00 al Complesso Monumentale Santa Cecilia per la rassegna Spasimo 2021.

Tre avvenenti ragazze, Alexandra Lanini, Daniela Placci e Oli Nishi, tre ”spiriti della musica”, si esibiranno con le loro affascinanti voci in un viaggio tra le hit più famose dagli anni ’30 sino ai giorni nostri. Un mix di divertimento, sentimenti e fantasia, in un ritmo incalzante tra aneddoti, storie avvincenti e gag in cui le Gals faranno ascoltare, a tutti i presenti, le note che hanno scandito il ritmo di oltre mezzo secolo. Le Robin Gals o ragazze del Juke-Box sono dunque la personificazione del mitico oggetto che popolava già i locali pubblici di tutto il mondo poco prima della seconda guerra mondiale. Il loro repertorio va da brani di Glenn Miller, come Chattanooga-Choo-Choo a Lemon Tree dei Fools Garden, per passare da Besame Mucho, a Moon River, a Wake me up before you go-go a Fly me to the moon, agli evergreen di ogni decennio. Il tutto è arrangiato a tre voci da Paolo Volante (già arrangiatore delle Blue Dolls) che accompagnerà le Gals al pianoforte.

Info biglietti e preventita Spasimo 2021 : www.brassgroup.it, www.bluetickets.it, infoline 3347391972.

Rosanna Minafò

Com. Stam.