Spaventata dall’ex fidanzato che la insegue per strada, si rifugia al dopo lavoro ferroviario e chiama i Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 28enne italiano per atti persecutori. È successo in via Sebastiano Serlio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la telefonata di una ragazza in lacrime che chiedeva aiuto.

La richiedente riferiva di essersi rifugiata negli uffici dell’associazione “Dopolavoro Ferroviario” perché spaventata dall’ex che aveva iniziato a pedinarla per strada da quando era uscita di casa, nonostante l’esortazione a smettere, cui avevano assistito anche alcuni cittadini. L’ex fidanzato è stato effettivamente rintracciato nelle vicinanze dai Carabinieri e arrestato, essendovi già una denuncia a suo carico per atti persecutori che la giovane aveva sporto ai Carabinieri della Stazione Bologna Navile con conseguente attivazione del “Codice rosso”, come previsto dalla normativa, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.