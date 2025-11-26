Spazi confinati e nuovo accordo Stato- Regioni: un incontro informativo gratuito il 29 novembre a Marsala

Relazioni di esperti del settore e addetti ai lavori. Prevista anche una dimostrazione pratica Il nuovo accordo Stato- Regioni del 17 aprile 2025 ha regolamentato la formazione sugli spazi confinati, per chiunque lavori , supervisioni o sia autonomo in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quali cisterne, pozzi o condotti.

Tutte le imprese che impiegano personale in questi spazi- caratterizzati per esempio da accesso difficoltoso, ventilazione naturale insufficiente e potenziali pericoli per la salute, come atmosfere esplosive, presenza di gas tossici, carenza di ossigeno o sostanze infiammabili- sono tenute ad adeguarsi ai nuovi criteri formativi, oggi piuttosto rigorosi, così da garantire competenze adeguate e prevenire gli incidenti.

La formazione sugli spazi confinati è infatti obbligatoria per legge e comprende una parte teorica e una pratica.

È questo il tema al centro dell’evento informativo gratuito, organizzato dalla CNA di Trapani, che si terrà nella mattina di sabato 29 novembre, a partire dalle ore 9, presso l’I.S.I.S. “Abela Damiani” di Marsala, in via Trapani 218.

L’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, di importanti rappresentanti istituzionali quali il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo.

Presenzieranno anche: il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo; il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella; il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani, Antonino Galfo; il Direttore Ispettorato del Lavoro di Trapani, Vincenzo Fontana; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro- S.Pre.S.A.L.; il Presidente EBAS Sicilia, Orazio Platania; il Dirigente scolastico ISIS Abele Damiani, Domenico Pocorobba; il Segretario di CNA Sicilia, Piero Giglione; il Presidente provinciale CNA, Giuseppe Orlando.

Al convegno interverranno: Maria Cristina Blandino, professionista esperta in attività tecniche di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; Mario Bosco, responsabile INAIL Trapani; Dalila Silvano, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; Christian Sbocchi, consulente UTG Prefettura di Roma e autore del manuale “Lavori in spazi confinati e DPI”; Francesco Vallone, Responsabile ufficio delle Professioni Sanitarie Tecniche di Prevenzione, Vigilanza ed Ispezione.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile assistere ad alcune dimostrazioni pratiche di prevenzione sul lavoro negli spazi confinati.

La partecipazione prevede l’acquisizione di 3 crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale.

L’incontro è gratuito.

È possibile iscriversi anticipatamente scrivendo alle email cnatrapani@gmail.com o ass.comart@libero.it, e compilando l’apposita scheda di iscrizione.

Com. Stam.