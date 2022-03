L’8 marzo, un webinar insieme a Viola Carofalo, Annamaria Petolicchio, Carmen Ferrara e Giusy Sica

L’associazione AltroSpazio, da un anno attiva sul territorio cilentano con iniziative di stampo sociale e culturale, annuncia, in occasione del prossimo 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, il webinar “Spazio Donna – Il ruolo della donna nel mondo del lavoro: lotta alle disparità”. All’interno di una cornice di lotta alle disparità, con focus sull’ambito lavorativo, il seminario vuole interfacciarsi costruttivamente alle nuove frontiere del vissuto femminile di oggi. AltroSpazio introduce uno spazio di riflessione sul mondo del lavoro volto ad evidenziare il ruolo della donna all’interno della società. Lontani dallo stereotipo della vittima e da una narrazione ormai vetusta della questione di genere, AltroSpazio vuole promuovere l’autodeterminazione come fautrice di cambiamenti sociali. «Con la presente iniziativa AltroSpazio mira ad introdurre nuove prospettive sulla narrazione di genere a livello territoriale, con interventi di rilievo. Una trattazione fresca che sia di lancio per futuri lavori sul tema». Il seminario si terrà l’8 marzo alle 18:30 sulle piattaforme Facebook e YouTube dell’associazione. Facebook: https://www.facebook.com/altrospazioapsYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvGohnUZDdoV5bG48o55zMw

LE PROTAGONISTEAnnamaria Petolicchio, professoressa di “Progettazione e valutazione degli interventi educativi” presso il Dipartimento delle Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno, dottore di ricerca in “Metodologia della ricerca educativa e della ricerca formativa”. Carmen Ferrara, ricercatrice associata presso GenPol – Gender and Policy Insights, dottoranda in Mind, Gender and Language e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II, attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Giusy Sica, assegnista di ricerca per il “Progetto PRIN Smart Open Urban-ruraliNnovation Data (SOUND)” per il Centro LUPT e direttrice operativa del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, selezionata tra le 50 più influenti giovani founder europee dalla Unit Youth Outreach del Parlamento Europeo. Viola Carofalo, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ha collaborato alla cattedra di Filosofia e Teoria dei Linguaggi presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dal 2007 al 2017. Attualmente è docente di Etica della Comunicazione Interculturale presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

