Interessanti opportunità di lavoro in Piemonte con l’Agenzia Lavoro. On line i bandi di concorso per diverse assunzioni presso i Centri per l’Impiego del Piemonte.

L’Agenzia Piemonte lavoro (APL) è parte della rete nazionale per le politiche del lavoro. Oltre a occuparsi della gestione e del coordinamento dei Centri per l’Impiego e delle attività di ricerca e di analisi sul mercato del lavoro, è partner della rete Eures che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo.

Sono in tutto 134 posti di lavoro disponibili per diplomati e laureati da assumere con contratto a tempo determinato e pieno con i concorsi indegtti dell’Agenzia.

Sono richiesti in particolare:

Per partecipare alla selezione occorre esere in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi;

inclusione nell’elettorati politico attivo;

assenza di condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica incondizionata all’impiego.

Inoltre, per gli SPECIALISTI POLITICHE DEL LAVORO occorre avere laurea di primo livello, laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale.

Per i TECNICI SERVIZI PER L’IMPIEGO è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Sono due prove d’esame: una scritta e un colloquio, nel corso del quale verrà verificato il possesso delle conoscenze informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, per gli appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea, la conoscenza della lingua italiana.

Il termine per presentare le domande è il 20 settembre 2021. Per consultare i bandi cliccare qui

