Spegne la luce in casa e cerca di nascondersi: la Polizia di Stato lo arresta con oltre mezzo chilo di droga

Vizzolo Predabissi (MI). La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 64 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Vizzolo Predabissi (MI), quale verosimile luogo di detenzione di un’arma e mercoledì 3 dicembre scorso, nel primo pomeriggio, si sono recati sul posto per un controllo.

Mentre due poliziotti, giunti in via Giovanni Paolo I, dopo aver bussato alla porta principale senza ricevere risposta, hanno notato l’improvviso spegnimento delle luci interne, i poliziotti posizionati sul retro, nei pressi del balcone affacciato sul giardino, hanno visto il 64enne aggirarsi in cucina con un telefono in mano e la torcia del dispositivo accesa. Notando la porta-finestra del balcone semiaperta, gli agenti del Commissariato Mecenate sono entrati, qualificandosi, e, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto l’arma rivelatasi una pistola scacciacani identica alle pistole in uso alle forze dell’ordine con accanto una busta con 37 grammi di cocaina e banconote per un totale di 150 euro.

I successivi accertamenti all’interno dell’appartamento hanno portato i poliziotti a rinvenire e porre sotto sequestro anche tre buste di plastica contenenti, in totale, 620 grammi di marijuana.