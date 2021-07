Continuano i festeggiamenti per il 50° compleanno del parco con tante freschissime soprese negli spazi acquatici di PJ Masks City e Masha e Orso e l’inedito musical “Favola, Viaggio nelle Terre Lontane”.

Luglio 2021 – A poche settimane dall’apertura, l’estate di Leolandia entra nel vivo e si arricchisce con una serie di novità per regalare a grandi e piccini un’esperienza di visita ancora più divertente e rendere sempre più entusiasmante la festa organizzata per il 50° compleanno del parco.

Si parte dai nuovi spettacoli dal vivo con il cast artistico di Leolandia che comprende 15 ballerini, 3 cantanti e un gruppo di acrobati internazionali. Largo poi a tante freschissime sorprese nei giochi acquatici di Masha e Orso e di PJ Masks City che rendono il parco la meta ideale anche nelle giornate più calde.

Tra gli appuntamenti più attesi, il nuovo musical “Favola, Viaggio nelle Terre Lontane”, che accompagna gli spettatori alla scoperta delle tradizioni e delle atmosfere di India, Cina e Polinesia, in perfetto equilibrio tra realismo e magia. Frutto di un grande lavoro di ricerca, il musical si avvale di colonne sonore originali, realizzate con strumenti tipici, e di costumi confezionati con stoffe preziose provenienti dai Paesi rappresentati, arricchite da 2.000 cristalli Swarovski. Insieme al principe Aron e alla principessa Anna i piccoli impareranno a conoscere e rispettare culture diverse, nonostante l’impossibilità di viaggiare in questo momento, tra straordinarie acrobazie, balli scatenati, effetti speciali, proiezioni 3D e scenografie immersive. Prodotto internamente dal team di scenografi, costumisti e coreografi di Leolandia, il musical va in scena sul palco della LeoArena, il teatro principale del parco. Per garantire il corretto distanziamento e assicurare un’esperienza “SICURAmente divertente”, come recita il motto di Leolandia, l’accesso è contingentato e su prenotazione, che può avvenire online o direttamente al parco, presso il PuntoInfo.

Novità anche per quanto riguarda gli show all’aperto, con “Le Miniere di Cowboy Town” e “La Spada di Admir”, due avvincenti avventure che vedono un gruppo di allegri minatori e una ciurma di simpatici pirati alle prese con diamanti dai poteri speciali e antiche leggende.

Imperdibile l’appuntamento mattutino con lo spettacolo di benvenuto, per immergersi nel mondo incantato di Leolandia ancora prima dell’apertura del parco in compagnia dei padroni di casa, Leo e Mia, e di tutti gli altri personaggi, sulle note di “Esiste Davvero”, la nuova canzone di Leolandia per festeggiare il 50° anniversario, che a breve sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Oltre agli amatissimi Masha e Orso con il “Circo della Foresta”, da quest’anno si possono ammirare nuovi mini live show con i personaggi dei cartoni animati: “La Premiazione di Ladybug e Chat Noir”, spettacolo acrobatico con i protagonisti della serie TV Miraculous, che si confrontano ancora una volta con il malvagio Papillon per essere incoronati Super Eroi della città, e il nuovo appuntamento di Bing e Flop, che incontrano i loro piccoli fan nel teatro all’aperto della Riva dei Pirati e giocano con loro sulle note della “Canzone dell’Arcobaleno”.

Non solo spettacoli. A Leolandia l’estate è sinonimo di tante attrazioni acquatiche che offrono l’opportunità di rinfrescarsi continuamente nel corso della giornata, sfuggendo al solleone e alle alte temperature: spericolati tronchi che solcano i fiumi del west fino a raggiungere improvvise cascate, battaglie navali a suon di spruzzi ispirate alle Repubbliche Marinare, e le Rapide di Leonardo, un viaggio lungo un torrente impetuoso per mettersi al riparo dalle cannonate d’acqua sparate dal primo prototipo di carrarmato inventato dal genio di Da Vinci.

Per i più piccini, spazio a schizzi, scivoli, laghetti e tanti altri freschissimi giochi nelle diverse zone acquatiche del parco, progettate per offrire il massimo del divertimento in totale sicurezza, grazie all’utilizzo di speciali rivestimenti anti urto e anti graffio in PFU, un materiale sostenibile ricavato dal riciclo degli pneumatici usati.

La scelta spazia tra la Baia dei Piccoli Surfisti, il Laghetto, il Cortile di Masha, ambientato nella Foresta di Masha e Orso, e lo Spraypark, il parco giochi acquatico di PJ Masks City, la prima e unica area a tema al mondo dedicata ai PJ Masks, dove si possono rivivere le avventure dei Superpigiamini in versione “bagnata”! E, non ultima, la possibilità di rilassarsi in crociera nel Mar Tirreno… ammirando le coste della Minitalia, vestita a festa in occasione del suo 50° anniversario.

David Tommaso, Direttore Marketing e Vendite di Leolandia, dichiara: “Leolandia si distingue da sempre per essere il primo e unico parco a tema in Italia che fa sognare i bambini, da zero anni fino all’adolescenza, regalando agli adulti la gioia di vedere lo stupore e la felicità sul loro volto. Anche per questo, le novità non possono mai mancare: entriamo nel vivo della stagione con tutte le nostre produzioni artistiche rinnovate per offrire un palinsesto di spettacoli completamente inedito. Con le nostre attrazioni acquatiche, adatte anche ai più piccoli, offriamo inoltre un’alternativa fresca e divertente anche nelle giornate più calde, sempre all’insegna della sicurezza”.

Tutti i dettagli, inclusi i giorni e gli orari di apertura del parco e degli spettacoli, sono disponibili sul sito www.leolandia.it, dove è possibile anche scoprire la nuova promozione che regala una giornata di ingresso omaggio al parco a tutti coloro che acquistano un biglietto a data fissa, da utilizzare entro i 90 giorni successivi alla prima visita.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

