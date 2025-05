Spettacolo sull’acqua a Chioggia (VE): In Laguna arriva il Gran Prix delle moto d’acqua

Dal 23 al 25 maggio la città ospita la 2^ tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua: gare emozionanti, freestyle e la possibilità per tutti di provare mezzi in acqua con la guida degli Istruttori Federali.

Arriva in laguna, per la sua seconda tappa stagionale, il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Kanarin Experience sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM) e con il patrocinio del Comune di Chioggia, è in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio.

Al Gran Prix Aquabike Città di Chioggia è atteso il meglio della Motonautica italiana: i più forti piloti del panorama nazionale si sfideranno in gara nelle spettacolari diverse categorie della Moto d’Acqua. Dalle evoluzioni mozzafiato del Freestyle, con salti, backflip e acrobazie che incanteranno il pubblico, alle sfide ad alta velocità di Ski e Runabout: nella prima i piloti guidano in piedi, nella seconda da seduti, sempre su potenti moto d’acqua lanciate a tutta velocità lungo il circuito. Completano il programma le gare di Endurance, dove velocità e resistenza si combinano in sfide di lunga durata che richiedono particolare gestione tattica.

Le competizioni si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Sottomarina Beach Life, in Lungomare Adriatico 13, dove sarà allestito anche il paddock, offrendo al pubblico uno spettacolo a pochi metri dalla riva. Unica eccezione per le acrobatiche manches di Freestyle, in programma sabato e domenica alle ore 10.30 presso la Darsena Mosella. Nel dettaglio, il programma prevede per sabato 24 maggio l’inizio delle prove libere alle 9.15 per poi entrare nelle fasi di gara dalle 10.30 fino al pomeriggio; stesso copione per domenica 25, con le premiazioni finali che avranno luogo 30 minuti dopo la fine dell’ultima manche. Numerose le classi in gara, dalle giovanili ai veterani a bordo di bolidi dai motori di diverse potenze, che si sfideranno su due manches.

Ma non saranno solo i piloti a essere protagonisti del weekend motonautico in laguna. Anche il pubblico potrà vivere in prima persona l’emozione di salire a bordo di una moto

d’acqua o di un gommone, mettendosi alla prova come veri rider grazie a una serie di attività promozionali aperte a tutti, organizzate sotto la guida degli Istruttori Federali FIM.

“Con il Campionato Italiano Moto d’Acqua, oltre a offrire uno spettacolo agonistico di alto livello, vogliamo dare a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla Motonautica in modo diretto e coinvolgente. Le attività promozionali organizzate a Chioggia rientrano pienamente nella nostra visione di far crescere la Motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Crediamo che per appassionare nuovi pubblici – soprattutto i più giovani – sia fondamentale far vivere il mare da protagonisti, offrendo esperienze concrete di navigazione in sicurezza. Questo appuntamento rappresenta un’altra tappa importante nel percorso verso una Motonautica più inclusiva, accessibile e radicata nei territori.” ha affermato il Presidente della FIM Giorgio Viscione.

Il programma prevede quattro giornate dedicate a queste esperienze: giovedì 23, dalle 14.30 alle 18.30, si comincia presso la Marina Foce Adige, dove sarà possibile partecipare a prove dinamiche su moto d’acqua e gommoni. Venerdì 24, dalle 14.00 alle 18.00, ci si sposterà sul campo gara ufficiale (Sottomarina Beach Life) per sessioni pratiche su moto d’acqua, direttamente lungo il tracciato della competizione. L’esperienza sarà ripetuta anche sabato 25 e domenica 26 maggio, durante la pausa delle gare (indicativamente dalle 14.00 alle 14.45), offrendo al pubblico l’opportunità di provare l’emozione della guida sullo stesso percorso degli atleti.

Un’occasione unica per vivere da vicino il mondo della Motonautica in totale sicurezza, accompagnati da personale esperto. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 347.7712673.

Il Gran Prix Aquabike Città di Chioggia si conferma così non solo come tappa chiave del calendario sportivo nazionale, ma anche come grande evento aperto alla cittadinanza, capace di unire sport, spettacolo, promozione del territorio e cultura Motonautica.

Com. Stam. + foto FMI