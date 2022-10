Spiagge e rive di tutta Italia non temete: il 2 ottobre torna Plastic Free a liberarvi!

Il 2 ottobre 2022, Plastic Free Onlus torna con il “Sea & River Day” in più di 200 città. Sulle spiagge e sulle rive di tutta Italia, il grande appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio ha l’obiettivo di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati vicino le nostre acque, nonché sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema.

Il vero problema è il rapporto tra la plastica e l’uomo, un fallimento. E’ ormai evidente l’abuso della plastica, in particolare quella monouso: utilizzata spesso per pochi minuti, resta poi in circolazione per una vita intera.

Ogni giorno, secondo un rapporto dell’Unep, finiscono nelle acque 731 tonnellate di rifiuti plastici. A differenza degli oceani, però, il problema del Mediterraneo non riguarda soltanto la spazzatura di grandi dimensioni, che comunque ha iniziato a formare delle vere e proprie isole, ma riguarda per il 92% i rifiuti che non riusciamo a vedere: la microplastica. Frammenti di meno di 5 millimetri che, proprio nelle nostre acque, trovano la loro maggior concentrazione al mondo. Sfere, granuli, pellicole, lenze e schiuma, spesso derivati proprio dall’erosione dai rifiuti che vengono abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei fiumi, sono le microplastiche più diffuse nel nostro mare. Senza dimenticare che, attraverso i pesci, i molluschi e anche i crostacei, arrivano anche nei nostri piatti.

E’ un problema che non si può più ignorare. Proprio per questo Plastic Free si impegna attivamente e concretamente per la tutela della natura, grazie alla forza dei suoi 250.000 volontari che si mettono in gioco non solo in questa giornata, ma durante tutto l’anno. Il 2 ottobre sarà l’occasione che unirà tutta l’Italia nell’indossare l’uniforme blu con la tartaruga bianca e dimostrare che insieme si può ancora fare tanto per il Pianeta.

Partecipare a questo evento è, infatti, un’ottima occasione per riflettere sulle piccole e grandi azioni quotidiane che si possono fare per salvaguardare l’ambiente.

Anche il Comune di Paternò, in sinergia coi referenti dei Comuni di Adrano, Santa Maria Di Licodia e Catania, collaborerà all’iniziativa, con i volontari di Plastic Free e tutti i cittadini che vorranno partecipare, per rendere la nostra casa un posto migliore. La scelta del geosito Salinelle dello Stadio è stata fatta non a caso: un luogo tanto splendido quanto sottovalutato e violentato dall’ignoranza di troppi conterranei. Con la collaborazione di tanti liberi cittadini che, singolarmente o in gruppi, hanno risposto alla nostra chiamata, ci impegneremo per ridare lustro a una delle tante bellezze naturalistiche del nostro territorio ed a sensibilizzare quante più persone possibile sui temi ambientali a noi cari.

