Splendida tripletta per “Zippo” ai FIA Motorsport Games

Tre le medaglie d’oro conquistate assieme a Nicola alla guida dell’Audi “quattro” in altrettante gare disputate a Valencia in occasione della prestigiosa kermesse mondiale. Il duo della Palladio Historic porta l’Italia al terzo posto nel medagliere

Vezzano sul Crostolo (RE) – La seconda partecipazione ai FIA Motorsport Games, svoltisi nel fine settimana a Valencia (Spagna), sono stati un vero e proprio trionfo per “Zippo” e Nicola Arena che sono riusciti a trionfare con l’Audi quattro nelle tre gare in programma, conquistando un’affermazione di altissimo prestigio ancor più importante considerato anche il fatto che i tre ori, sono stati gli unici nel medagliere dell’Italia.

Tre le distinte sfide nelle quali il duo della Scuderia Palladio Historic ha imposto il proprio dominio: una su sterrato, una su asfalto ed una “combinata” finale denominata Medal Stage. Oltre all’abilità nei quasi 200 chilometri di prove speciali, componente fondamentale per il tris di vittorie è stato anche il lavoro della squadra di assistenza che dopo la prima tappa ha dovuto modificare completamente l’assetto per la successiva giornata dove si sarebbe corso su asfalto; anche la strategia ha avuto però il suo peso, soprattutto nella sfida finale dove non era cosa facile – per la variabilità del meteo – azzeccare la scelta ottimale delle gomme come racconta lo stesso “Zippo”:

“Siamo partiti, Nicola ed io, con l’obiettivo di vincere i tre ori e la nostra condotta di gara ci ha permesso di raggiungerlo. Nonostante alcuni problemi nella prima gara, quella corsa su sterrato, abbiamo agguantato la vittoria ripetendoci il giorno dopo su asfalto, dove tutto è filato liscio. Siamo stati bravi anche ad optare per il miglior compromesso riguardo le gomme nella terza sfida dove abbiamo centrato il terzo oro. Peccato mancassero altri nostri connazionali, ma siamo orgogliosi di aver portato all’Italia il miglior risultato possibile. Un grande ringraziamento è d’obbligo per la squadra di assistenza, impeccabile nel risolvere qualsiasi problema. L’aver corso su terra a meno di due settimane dal decisivo Acropolis ci ha permesso di valutare alcune soluzioni di assetto e tenerci in allenamento in vista della gara dove ci giochiamo il titolo assoluto piloti e navigatori, dopo aver messo al recente Sanremo la firma su quello del 3° Raggruppamento”.