Sport: Catania Ssd, nuova sponsorship con Sibeg Coca-Cola

CATANIA – Sibeg Coca-Cola e Catania SSD annunciano l’accordo che porterà l’azienda che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, al fianco del club rossazzurro in qualità di Sponsor.

Un accordo che prevede una collaborazione per la stagione sportiva in corso – che ha già registrato la promozione della squadra in serie C – e per la stagione 2023/2024.

Nel dettaglio, Sibeg Coca-Cola sosterrà il progetto sportivo del Catania SSD con una sponsorizzazione che coinvolgerà i brand Coca-Cola e Powerade e che si svilupperà con varie modalità afferenti in particolare la sfera della visibilità e dell’experience allo stadio.

«È per noi una grande soddisfazione annunciare l’avvio di una collaborazione con SSD Catania – ha affermato Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola – la nostra azienda è da sempre vicina ai valori dello sport: i nostri prodotti uniscono le persone nel segno della condivisione e del divertimento. Accostare il nostro brand a una società sportiva così ambiziosa, ci rende davvero orgogliosi, uniti dalla passione per il calcio e per la città di Catania. Questa sinergia rappresenta il forte legame che Sibeg ha con il territorio, dove opera da oltre 60 anni. Crediamo possa essere l’inizio di una partnership con il club e con il gruppo Pelligra, che ha segnato la rinascita dei colori rossazzurri: certi che questo percorso sarà segnato da grandi successi».

«L’intesa con Sibeg-Coca Cola esprime una convergenza concettuale con un player di grande rilievo sulla scena imprenditoriale siciliana – ha dichiarato Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato di Catania SSD – Entrambe le realtà, legate da questa sponsorizzazione, hanno una straordinaria capacità di aggregare e questa è una buona base per lo sviluppo di progetti comuni. Una simile partnership con un’azienda così forte sul territorio rappresenta per noi, inoltre, un passaggio molto significativo in termini di capacità di network con le eccellenze di Catania».

Com. Stam. + foto