Sport e divertimento nella quarta finale del Torneo Nazionale estivo degli Oratori È a Pesaro la festa “TUTTINGIOCO”

Festeggia nel Pesarese la Polisportiva 1000Piedi APS, vincitrice della finale del progetto dei centri estivi organizzato dal Centro Sportivo Italiano e da Fondazione Conad ETS con il supporto di CIA Conad per veicolare i valori dello sport

Dopo aver toccato Puglia, Liguria ed Emilia-Romagna, il Torneo Nazionale estivo degli Oratori ha animato oggi una città marchigiana. È stata Pesaro ad ospitare la quarta finale della competizione nazionale del progetto “TuttInGioco”, promosso dal Centro Sportivo Italiano e da Fondazione Conad ETS con il supporto di CIA Conad per offrire settimane di sport e divertimento in 50 centri estivi di tutta Italia, con una particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica, per le quali sono stati erogati da Fondazione Conad ETS 1.800 voucher per agevolare l’accesso ai camp.

Gli oratori e le società sportive del progetto che si sono distinti nei mesi estivi hanno conquistato la possibilità di ospitare le cinque finali nazionali targate “TuttInGioco”, tutte in programma nella settimana in corso. Dopo gli applausi riservati ai vincitori di Lecce, Genova e Reggio Emilia, oggi Pesaro ha ospitato la festa in onore della Polisportiva 1000Piedi APS. Negli spazi della Scuola Primaria “Don Milani”, circa 40 bambini tra i 6 e i 12 anni si sono sfidati per alzare la coppa della quarta finale, guidati e coordinati da Pietro Giorgi, referente per il progetto “TuttInGioco” e consigliere del Comitato CSI Pesaro-Urbino; Matteo Moschella, referente dei centri estivi per il Comitato, e Annalisa Battisodo, responsabile e istruttrice del camp.

Divisi in squadre e in pieno clima di attesa olimpica, i piccoli atleti si sono sfidati nelle Miniolimpiadi, disputando gare appositamente rivisitate per veicolare al meglio il messaggio inclusivo del progetto “TuttInGioco” e che caratterizza l’ecosistema della 1000Piedi APS. Nella giornata odierna, così come nelle precedenti settimane del centro estivo, erano presenti giovani atleti con disabilità, seguiti da educatori specializzati e che hanno partecipato alle diverse sfide del camp, il cui obiettivo è quello di sviluppare capacità e abilità dei più piccoli in un contesto motorio che metta sempre al primo posto l’inclusione.

In occasione di questa giornata conclusiva, i presenti entusiasti si sono confrontati in diverse discipline rivisitate per portarne in primo piano l’aspetto ludico, passando da giochi propedeutici al basket e all’arrampicata, allestiti nella palestra della scuola, a sfide di pallavolo e momenti di divertimento con le racchette e i frisbee targati Fondazione Conad ETS, che hanno animato il giardino esterno.

«È un vero piacere vedere giorno dopo giorno l’entusiasmo generato dal progetto “TuttInGioco” nelle diverse città che hanno ospitato le finali e non solo – ha dichiarato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Domani ci sarà l’ultima giornata di festa organizzata nell’ambito del torneo legato al progetto, ma i valori che caratterizzano “TuttInGioco”, quali inclusione, rispetto e collaborazione, continueranno ad essere veicolati in tutti i centri estivi del CSI».

«Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di ribadire il nostro sostegno al progetto “TuttInGioco” e partecipare attivamente agli appuntamenti in tutta Italia, grazie all’impegno delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS –. L’attività filantropica della Fondazione mette al centro i giovani, la loro formazione e il loro benessere psicofisico. Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo ci sentiamo così vicini all’iniziativa, che mette in pratica i valori più alti dello sport, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio di solidarietà e uguaglianza»,ha concluso Alfieri.

Sono stati 20 i vincitori della Polisportiva 1000Piedi che hanno ricevuto un premio speciale. Oltre ad aver offerto una merenda e ad aver messo al collo di tutti i bambini presenti la medaglia “TuttInGioco”, Alberto Moretti, socio gestore del punto vendita Spazio Conad Rossini di Pesaro, ha premiato i 20 giovani atleti vincitori consegnando a ciascuno una Carta Prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro da spendere nei punti vendita Conad, un riconoscimento per ribadire la vicinanza della Cooperativa nel sostenere le realtà locali e il tessuto sociale del territorio.

«Il nostro impegno a supporto del tessuto sociale e della comunità locale è parte integrante della missione di CIA Conad. Sostenere il progetto “TuttInGioco” è stata un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame con le comunità che serviamo. Crediamo fermamente nella responsabilità sociale come fondamento per creare valore e promuovere il benessere collettivo. Attraverso questo progetto, abbiamo potuto offrire ai ragazzi opportunità di sviluppo e momenti di aggregazione, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Il nostro coinvolgimento riflette i valori fondamentali della nostra azienda: attenzione al territorio, solidarietà e cooperazione, su cui ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile e migliore per tutti»,ha dichiarato Alberto Moretti, congratulandosi con i ragazzi anche a nome di tutti gli associati CIA Conad di Pesaro.

Il Torneo Nazionale estivo degli Oratori ha ancora un vincitore da premiare. La quinta e ultima finale del progetto è in programma nella giornata di domani e si terrà nella città di Foligno, che chiuderà il sipario sulla competizione dopo una settimana di festa, sport e divertimento.

