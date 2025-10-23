Sport e inclusione, bando della Fondazione Con il Sud Scadenza Ravvicinata

Coniugare lo sport a percorsi di inclusione e promozione del benessere: è la finalità del bando Sport e inclusione lanciato dalla Fondazione Con il Sud.

A disposizione 3 milioni di euro per sostenere progetti che promuovono lo sport come bene comune e diritto sociale attraverso pratiche sportive gratuite, accessibili e non competitive, capaci di rispondere ai bisogni di inclusione e di benessere fisico e psicologico, con particolare riferimento alle persone più vulnerabili, in aree disagiate o ad alto rischio di marginalità. Al centro la diffusione di attività motorie e sportive, sia indoor che outdoor, a carattere intergenerazionale e interculturale.

L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al termine della selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio di intervento, si passerà alla fase di progettazione esecutiva, che punterà ad allineare pienamente la proposta agli obiettivi del bando.

Potranno fare parte delle cordate proponenti tre o più organizzazioni, almeno due delle quali appartenenti al mondo del Terzo settore. Nei progetti potranno essere coinvolte società e organizzazioni sportive, istituzioni, scuole, associazioni di categoria e altre realtà. Particolare attenzione sarà data alla capacità di innescare dinamiche di responsabilità collettiva e alla produzione di valore sociale, culturale ed economico all’interno di piccole comunità.

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente on line, entro il 30 ottobre 2025. Per ulteriori dettagli cliccare qui

Com. Stam. + foto fonte Infoma Giovani