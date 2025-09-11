Sport e inclusione per tutti al Sotto Gamba Game 2025

Sport a volontà per tutti con il Sotto Gamba Game che si terrà come sempre all’insegna dell’inclusione da venerdì 12 a domenica 14 settembre nell’incantevole location del Resort Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno).

L’evento, dedicato alle pari opportunità e al superamento di ogni pregiudizio, negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per mettersi in gioco facendo sport tutti insieme.

Giunto alla nona edizione e organizzato da Toscana Disabili Sport ASD in collaborazione con Riva degli Etruschi e Tutun Club Sport e Servizi, il Sotto Gamba Game sarà di libero accesso previa registrazione alle attività sportive per chi vuol accedere nei due giorni (moduli gratuiti per le attività sportive, moduli di soggiorno speciale a cura dell’organizzazione, mappa e canali network al link https://beacons.ai/sottogambagame) ma è comunque possibile effettuare la registrazione direttamente sul posto al desk d’ingresso presso il punto Resort. Tutti riceveranno un gadget di benvenuto e un braccialetto identificativo che darà libero accesso a ogni spazio della manifestazione.

“Anche in questa edizione la diversità sarà la nostra forza, l’inclusione la nostra missione, il cambiamento il nostro obiettivo. Dal 2016 il nostro impegno è portare avanti soluzioni volte a migliorare la vita in relax e divertimento e anche quest’anno vogliamo offrire un’ampia di scelta di possibilità per tutti.” ha dichiarato Alessandro Ferretti di Toscana Disabili Sport, organizzatore del Sotto Gamba Game.

Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Punto Resort e Punto Spiaggia entrambi all’interno della struttura Riva degli Etruschi. Situato in uno dei punti più belli del litorale toscano, il resort Riva degli Etruschi è da sempre un luogo dove lo sport riveste un ruolo centrale grazie alla presenza di impianti dedicati e di un contesto naturale che invita al movimento e al benessere con un’attenzione all’accessibilità cresciuta in questi anni grazie alla collaborazione con il Sotto Gamba Game.Per facilitare i collegamenti è previsto un servizio navetta dalla stazione ferroviaria di San Vincenzo al luogo della manifestazione negli orari che si possono trovare sui canali network.

Quest’anno il Sotto Gamba Game si presenta al via con una scelta fra oltre venticinque discipline di mare e di terra: dagli sport velici al tiro a segno, dal tennis al tiro con l’arco, dalla parete di arrampicata alla subacquea, dalla pallamano allo showdown e così via. Il programma sarà come ogni anno ricco di novità, alcune in via di definizione, ma sono già confermati gli orari degli sport e delle attività che saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 sia per sabato 13 sia per domenica 14. Come sempre lo start lo darà l’approfondimento del workshop di venerdì 12, un momento di riflessione aperto a tutti on line e in presenza. Nell’area Expo ci sarà spazio per prove gratuite delle ultime novità della protesica e soluzioni di mobilità, sia per la pratica sportiva come per la vita quotidiana, grazie ad aziende leader nel settore coordinate dal main partner tecnico Michelotti Ortopedia come Ottobock Italia, Alps, Genny, Tecnocreazioni, Guidosimplex e altri.

Continuano e si rinforzano le collaborazioni anche in questa edizione: il Comitato paralimpico Regione Toscana in collaborazione con Inail Direzione Regionale Toscana si integrerà per tutta la durata della manifestazione con il Campus Paralimpico per assistiti Inail. Il progetto intende fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti Inail con il fine di diffondere la pratica sportiva non solo come parte integrante del percorso riabilitativo ma anche di individuare la disciplina sportiva più confacente al singolo assistito in relazione alle proprie attitudini, all’età ed al tipo di disabilità.

Il Sotto Gamba Game ringrazia in particolare la Regione Toscana, il Comune di San Vincenzo, Inail Direzione Regionale Toscana, Sport e Salute, Comitato Paralimpico Regione Toscana, Riva degli Etruschi Resort, Opes italia, le numerose Federazioni Sportive Regionali e tutti gli amici che ci sostengono e credono nella diffusione del nostro messaggio.

Sito web: https://sottogambagame.it

