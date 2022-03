Sport ed inclusione, al Centro “Nino Via” una domenica all’insegna della socialità

Splendida iniziativa stamani presso il Centro “Nino Via”, nel quartiere di Sant’Alberto, dove il locale Comitato di Quartiere unitamente alla UISP ha organizzato una festa dello sport dedicata ai bambini anche portatori di handicap, coinvolgendo giovani e meno giovani con attività sportive, giochi, animazione e tanto altro ancora.

Sport per tutti, uguaglianza, inclusione e coinvolgimento dei giovani nelle attività sociali e culturali sono stati il motto della giornata, alla quale hanno preso parte molte decine di persone.

«Ancora una volta, siamo felici di come questo luogo intitolato ad un eroe trapanese come Nino Via si dimostri punto d’incontro dall’elevata valenza sociale perché consente a tanti giovani di incontrarsi e trascorrere dei momenti spensierati, superando anche le barriere sociali ed evitando di rimanere per ore per strada – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Abbruscato -. Giornate come questa dimostrano come sport ed inclusione parlino la stessa lingua e siamo felici che tanta gente si sia ritrovata quest’oggi nel segno dell’amicizia e della socialità. Grazie dunque a Giovanni Parisi ed all’intero comitato per l’impegno e la dedizione che sempre mettono in campo oltre a tutti coloro i quali sono intervenuti ad ogni titolo quest’oggi, per cominciare dai vertici della UISP e del CONI».

Com. Stam.