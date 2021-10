Sport Fisdir Sicilia, premiati all’ARS di Palermo i team paralimpici Delfini Blu e Il Sottomarino per meriti sportivi

Duro lavoro, dedizione, impegno e grandi successi sportivi e non solo: queste le parole chiave che hanno fatto dei team paralimpici Fisdir Sicilia, “Delfini Blu ASD” e “Il Sottomarinoasd” due realtà vincenti sotto tutti i punti di vista e protagonisti della festa in loro onore,

proposta dell’associazione ParlAutismo e celebrata giovedì 28 ottobre, presso la Sala d’Ercole, dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) di Palermo alla presenza del presidente dell’Assemblea, Gianfranco Miccichè, del presidente di ParlAutismo, Rosi Pennino, del delegato regionale Fisdir Sicilia, Roberta Cascio, dalle dirigenze dei rispettivi team capitanati da Marina Bellomo (Delfini Blu) e Giulio Polidoro (Il Sottomarino asd), dal direttore tecnico, Luigi Bentivegna e dal delegato regionale CIP Sicilia, Stefano Saitta.

“I ragazzi sono stati accolti con entusiasmo ed affetto dal presidente dell’ARS e da tutti i presenti – ha affermato Roberta Cascio – e per loro, questa, è stata una bellissima esperienza che si è aggiunta a quelle già vissute. Le medaglie e le magliette che sono state consegnate loro hanno suscitato in loro grande gioia – ha concluso – perché, ancora una volta, hanno realizzato di aver conquistato un altro importante obiettivo per la propria vita”.

Un premio condiviso, quello tra i due team palermitani dei “Delfini Blu ASD” e de “Il Sottomarino asd”, neo campioni d’Italia nella pallanuoto i primi e campioni regionali di nuoto i secondi, che si aggiunge ai già numerosi riconoscimenti per i meriti sportivi e non solo che questi hanno ottenuto nell’ultimo anno: traguardi importanti, sia per gli atleti che per le loro famiglie, che rappresentano il culmine di un lungo percorso fatto di esperienze, sfide quotidiane, impegno, dedizione e determinazione. Alle società sportive con le quali i ragazzi sono tesserati, inoltre, sarà erogato anche un contributo utile a coprire le spese necessarie al proprio funzionamento.

“Un bellissimo gesto quello del presidente dell’ARS nei confronti dei nostri atleti – ha detto Marina Bellomo -, un bell’attestato di vicinanza da parte dell’istituzione verso le attività sportive della Fisdir Sicilia. Un riconoscimento importante per loro ed per il duro lavoro svolto in questi mesi – ha concluso – che ci ha resi molto orgogliosi e ha reso i ragazzi estremamente felici”.

“Siamo stati premiati, su proposta di ParlAutismo, per i successi ottenuti nei passati campionati di nuoto che abbiamo vinto per tre volte consecutive – ha detto Giulio Polidoro – ed è stato un onore per tutti noi. I ragazzi si sono dimostrati molto maturi – ha concluso – ed è stato altrettanto bello essere premiati insieme ai Delfini Blu, team per la quale nutriamo grande stima”.

“Io mi sento contentissimo – ha detto il giovane ed ambiziosissimo atleta della Delfini Blu, Eros Negro – e sono molto fiero sia di me stesso che dei miei compagni di squadra. Questo premio rappresenta l’importanza ed il bene che tutti ci vogliono, il bello di essere riconosciuti a Palermo, a Palazzo dei Normanni, in Sicilia, di essere campioni d’Italia. Il nostro prossimo obiettivo è di partecipare ai campionati europei di pallanuoto e diventare campioni d’Europa, così da diventare sempre più bravi, più forti e importanti. Mi piacerebbe che anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente Mario Draghi ci premiassero – ha concluso – perché siamo bravi e ce lo meritiamo”.

