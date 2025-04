“Sport in Festa” a Caltanissetta: oltre 200 piccoli atleti per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2013, le PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) di Sicilia hanno organizzato la manifestazione “Sport in Festa”, dedicata alle categorie Mini e Micro del calcio a 5.

La città di Caltanissetta, presso il Centro Sportivo “Campetti Lombardo”, ha ospitato l’evento che ha visto protagonisti oltre duecento piccoli atleti provenienti da otto società sportive. Una giornata all’insegna del gioco, del divertimento e della socializzazione, vissuta in un clima di festa e condivisione.

Nel suo saluto introduttivo, Roberto Chiaramonte, Presidente Regionale delle PGS di Sicilia ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa: «Ci siamo ritrovati per “far festa” nel nome dello sport. Non per fare risultato, ma per vivere insieme il puro e sano divertimento. Lo sport è promozione di una società pacifica, giusta e leale. È stile di vita, è cultura, è educazione».

Diverse gare hanno scandito la giornata, oltre ai due momenti significativi la celebrazione eucaristica, presieduta da don Alberto Anzalone, delegato di Pastorale Giovanile dei Salesiani di Sicilia, che durante l’omelia ha ricordato come Dio si prenda cura dei suoi figli anche quando si allontanano dal bene. E infine la premiazione, che ha visto ogni giovane partecipante ricevere una medaglia ricordo, segno tangibile di una giornata vissuta con entusiasmo e spirito di squadra.

Un sentito ringraziamento va al delegato provinciale di Caltanissetta, Massimo La Bella, e al suo team, per l’ottima organizzazione e la gestione puntuale di tutte le attività.

Le PGS Sicilia danno appuntamento a domenica 27 aprile 2025 a Sant’Agata di Militello, per una nuova edizione di “Sport in Festa”, questa volta in versione volley.

Intanto, il Comitato Regionale PGS Sicilia è già al lavoro per l’organizzazione della manifestazione più attesa dell’anno: Le Pigiessiadi 2025, in programma dall’8 all’11 maggio presso il Serenusa Village di Licata (AG), una nuova e suggestiva location sul mare che accoglierà gli atleti e le famiglie da tutta la Sicilia.

Le discipline in programma sono: calcio a cinque categoria Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera, pallavolo femminile: categorie Under 14, Under 16, Under 18 e Libera.

Un appuntamento all’insegna dello sport, dell’amicizia e dello spirito salesiano che caratterizza da sempre le attività delle PGS.

Com. Stam. + foto