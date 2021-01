PALERMO – In vista dell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, è rinviato a sabato 6 febbraio, dalle 10.00 alle 13.00, l’Open Day di “Sportinvilla”, al Parco di Villa Filippina, a Palermo previsto per sabato 23 gennaio.

Il programma di attività sportive per grandi e bambini condotte da istruttori qualificati da svolgersi all’interno dello spazio verde nel centro storico di Palermo, rimane invariato. Sabato 6 febbraio sarà infatti possibile, dalle 10.00 alle 13.00 conoscere i programmi per i giovani dai 5 ai 16 anni a cui è data la possibilità di acquisire competenze motorie e sportive ed affinare i gesti tecnici specifici di diverse discipline (dagli sport individuali a quelli di squadra).

Mentre per gli adulti la possibilità di praticare una ginnastica funzionale, per migliorare il proprio stato di salute, la propria forma fisica e il benessere dell’organismo con esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi per lo sviluppo globale delle attività motorie.

Il programma di attività avrà inizio lunedì 8 febbraio. Considerati gli ampi spazi all’aperto di Villa Filippina, nel cuore di Palermo (Piazza San Francesco di Paola 18) quindi facilmente raggiungibile a piedi o con qualsiasi mezzo, “Sportinvilla” è l’occasione giusta per trascorrere alcune ore di totale relax staccando dalla routine quotidiana. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 20.00. Il sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, le attività si svolgeranno in piccoli gruppi di 10 persone sia per i bambini che per gli adulti, per garantire il distanziamento e l’allenamento individuale, per la durata di 60 minuti circa. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 328 3669549 o scrivere a parcovillafilippina@gmail.com

