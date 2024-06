Squadra Corse Angelo Caffi a Pergusa con Pellegrini nel TCR  Italy

Nel secondo round della serie tricolore che sbarca per la prima volta in Sicilia, il sodalizio bresciano sarà a fianco del pilota milanese impegnato alla guida dell’Audi RS3 LM del Team Pinetti, da oggi 7 giugno con le prove libere, domani le qualifiche dalle 15.50. Le gare domenica saranno visibili in diretta su Aci Sport TV (sky 228) e Tivù sat 52 alle 8.50 e alle 14.55.

Pergusa(EN). Primi giri sul circuito di Pergusa per Marco Pellegrini con i colori della Squadra Corse Angelo Caffi sull’Audi RS3 LM dal Team Pinetti per il secondo round del TCR Italy. La spettacolare serie tricolore del Turismo fa l’esordio in questa configurazione sulla pista siciliana teatro di grandi battaglie del passato, nell’ambito del terzo Aci Racing Weekend.

Prima volta anche per il pilota milanese a cui i giri di prove libere serviranno per familiarizzare con il tecnico circuito siciliano e raccogliere indicazioni utili per le migliori regolazione della Audi Rs 3.

Pellegrini nel pre gara ha dichiarato:-“Apprezzo le caratteristiche di questo circuito certamente veloce ed altamente tecnico. Stiamo raccogliendo riferimenti per essere efficaci e riscattare il debutto stagionale di Misano che è stato per noi più impegnativo del previsto, sebbene i tanti sorpassi in Gara 2 sono un eccellente indice delle nostre potenzialità”-.

Com. Stam. + foto