Figuccia (Lega): “Si prosegua subito senza se e senza ma con l’approvazione del Ddl n. 1009, adesso pure l’hackeraggio per generare confusione”“

In queste ore apprendo con dispiacere che sui social circolano delle notizie false, circa il gradimento di una norma che prevederebbe un aumento di qualche giornata per i lavoratori Forestali.

Un fatto gravissimo da me segnalato, un vero e proprio hackeraggio secondo cui io ed i Forestali saremmo disposti ad accontentarci di due contingenti rispetto alla tanto attesa riforma del comparto.

Notizie del tutto false che hanno lo scopo di generare confusione ed intorpidire ancora di più le acque.

Con la speranza che non si ripetano più fatti del genere, ribadisco la mia idea che vada fatta la stabilizzazione senza se e senza ma con l’approvazione del Ddl n. 1009 per l’intero comparto.

Gli operai Forestali che ad oggi risultano i precari storici della Regione siciliana, debbono poter lavorare tutto l’anno contro il dissesto idrogeologico del territorio siciliano e per la piena fruizione dei boschi.

Con l’imminente inizio della stagione calda, come ho già ribadito nei giorni scorsi, sarebbe opportuno avviare tutti i lavoratori in modo che si possano eseguire le opere necessarie di prevenzione antincendio, per scongiurare gli ingenti danni al patrimonio boschivo causati dai roghi.

Solo attraverso le opere di prevenzione compiute dai Forestali, infatti, come la creazione di viali parafuoco, la pulitura dei terreni, l’eliminazione delle sterpaglie, sì possono limitare i danni.

Queste sono le ragioni per cui ho firmato il disegno di legge che prevede la stabilizzazione definitiva di tutti i Forestali.

Con l’auspicio che il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, calendarizzi quanto prima questa norma, continuerò a mettere il massimo impegno in tutte le sedi regionali e nazionali, affinché si possa arrivare al raggiungimento dell’obiettivo”.

– A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e commissario provinciale del partito per Palermo –

Com. Stam.