Stagione 2023 del Mondiale Trial da ricordare per i Pata Talenti Azzurri FMI

La trasferta francese di Vertolaye ha portato a compimento una stagione 2023 positiva vissuta dai giovani Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Trial. Le due trialiste ed i due trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno concluso con il piglio giusto il campionato, ottenendo risultati di prestigio nelle rispettive classi di appartenenza.

Nel Mondiale TrialGP Women la diciassettenne Campionessa italiana Trial 2021-2022 Andrea Sofia Rabino (Beta – Auto Moto Club Gentlemen’s) si è riconfermata per il secondo anno consecutivo al terzo posto in campionato. Vincitrice della Coppa del Mondo Trial2 Women 2021, con un quarto ed un terzo posto nelle due giornate si è garantita nuovamente il bronzo nella graduatoria finale della serie iridata, affermandosi sempre più nell’élite della specialità.

A soli 4 punti dal primato, la diciottenne vice-Campionessa italiana Trial in carica Alessia Bacchetta (GASGAS – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) si è invece garantita la seconda posizione finale nella Coppa del Mondo Trial2 Women. Al secondo posto conseguito nella prima giornata, l’indomani si è garantita una splendida vittoria, la seconda stagionale nel contesto della FIM Women’s Trial2 World Cup.

Il conclusivo appuntamento del Mondiale Trial3 ha proiettato inoltre due Pata Talenti Azzurri FMI nella top-10 finale di campionato. Due volte quarto a Vertolaye, il Campione italiano TR3 125 in carica Mirko Pedretti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Milano) si è garantito il sesto posto della generale con 135 punti ed un piazzamento a podio all’attivo. Conclude altresì decimo l’attuale leader del Campionato Italiano Trial TR3 125 Alessandro Amè (TRRS – Auto Moto Club Gentlemen’s), quindicesimo e diciannovesimo nelle due giornate di gara del TrialGP France.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Concludiamo la stagione 2023 del Mondiale Trial con un secondo ed un terzo posto in campionato per quanto concerne il comparto rosa, un sesto ed un decimo nella classe Trial3, pertanto possiamo ritenerci complessivamente soddisfatti dei risultati conseguiti. In quest’ultima trasferta prevista dal calendario speravamo tutti in un capovolgimento di fronte nella Trial2 Women a favore della nostra Alessia Bacchetta. Sabato la sua avversaria Alycia Soyer ha disputato una bella gara mentre Alessia aveva sbagliato il primo giro e, di fatto, si erano già sostanzialmente chiusi i giochi-campionato. Tuttavia domenica Alessia si è riscattata conquistando la vittoria e, non da meno, ha comunque concluso al secondo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo, traguardo che rappresenta una bella soddisfazione per tutti quanti. Passando alla TrialGP Women, Andrea Sofia Rabino ha faticato un po’ il primo giorno partendo un po’ contratta, rendendosi protagonista di un buon secondo giro che le ha permesso di concludere al quarto posto a ridosso di Naomi Monnier. L’indomani ha disputato una bella prova premiata dal terzo posto in gara e, per il secondo anno consecutivo, in campionato. Nella Trial3 Mirko Pedretti ha vissuto due ottime giornate, purtroppo inficiate da un po’ di sfortuna soprattutto domenica quando, a parità di punteggio, per il tempo impiegato nell’affrontare le zone non è potuto salire sul terzo gradino del podio. Resta anche per lui una buona stagione, per quanto la fortuna non ha propriamente giocato dalla sua parte. Alessandro Amè altresì aveva già in cassaforte la decima posizione in campionato e non ha vissuto due giorni di gara propriamente brillanti. Siamo comunque contenti della crescita mostrata da loro e, da parte nostra, va un plauso ed un ringraziamento a tutti i piloti italiani che sono stati presenti quest’anno in tutte le classi del Campionato del Mondo. Complimenti a loro per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti“.

Alessia Bacchetta vice-Campionessa della Coppa del Mondo Trial2 Women 2023 (Ph. FIM Pictures)

Andrea Sofia Rabino, Alessia Bacchetta, Mirko Pedretti ed Alessandro Amè (in qualità di riserva) saranno impegnati questo fine settimana al Trial delle Nazioni di Auron difendendo i colori dell’Italia e della Maglia Azzurra nella squadra femminile e del Challenge, mentre per tutti i restanti trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI il prossimo appuntamento in gara è fissato per il 23-24 settembre a Lazzate, teatro del conclusivo round del Campionato Italiano Trial 2023.

L’elenco dei trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto FMI