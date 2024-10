STAGIONE 2024-2025: IL 14° VOLLEY DAY DI PALLAVOLO CARUGATE

In un’atmosfera di festa e trepidazione, sono state presenta le squadre della Polisportiva Carugate che disputeranno la stagione 2024-25.

Ben 93 atlete fanno parte del rooster del gruppo sportivo sapientemente diretto da Giuseppe Pesenti, coadiuvato da una squadra professionale e speciale di collaboratori.

LE SQUADRE

Hanno sfilato, nell’ampia e ben organizzata palestra di Carugate, le ragazze di tutte le squadre che, proprio questo fine settimana, hanno iniziato i rispettivi campionati. I loro allenatori e i dirigenti accompagnatori e il personale che fa organizza gli appuntamenti delle squadre hanno fatto da corollario alla platea numerosa delle atlete. Ragazze ben preparate che, forte dell’attaccamento per la maglia, ha visto sfilare pure tre ragazze infortunate ma che presto, lasciate da parte le stampelle, stanno per ritornare in campo.

Le squadre che disputano la stagione 2024-25 sono:

-Mini Volley;

-U11;

-U12/13;

-U12/13 Carugate-Sanda-Volley;

-Martesana Cologno;

-U16;

-U16 Carugate-Sanda-Volley; -Martesana Cologno Monzese;

-3.a divisione;

-1.a divisione;

-Mista CSI;

-Mista genitori.

Sono ben 13 le compagini che si presentano agguerrite alla sfida del campionato. Un torneo – che vede le squadre impegnate da ottobre a maggio inoltrato – dove le atlete carugatesi hanno la possibilità di esprimersi ancora a un eccellente livello, giocando una pallavolo aggressiva votata all’attacco.

Le giovani atlete non appartengono solo alla società Carugate ma, forti dei gemellaggi con Monza e Cologno Monzese, portano i colori delle altre due cittadine lombarde.

IL VOLLEY DAY 2024

La Polisportiva Carugate, che è un’associazione libera, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di diffondere e promuovere la pratica dello sport a livello dilettantistico. E’ indirizzata verso i giovani e vive lo sport come momento educativo, di maturazione e formazione integrale, sociale e culturale.

Giuseppe Pesenti, presidente della Pallavolo Carugate, ha inaugurato l’evento con i saluti di benvenuto: <<Oggi siamo in questa palestra per presentare il nuovo anno sportivo attraverso la presentazione delle nostre atlete e atleti. Inizio ufficialmente questo Volley Day col dare il benvenuto alle nostre atlete (le protagoniste della giornata) a voi genitori e alle autorità>>.

Un saluto che ha esteso anche a collaboratori e sponsor ringraziando anche i rappresentanti delle società sportive del Cologno Martesana e del Sanda di Brugherio che da anni collaborano con noi nel progetto di Eccellenza. Naturalmente Pesenti ringrazia anche sponsor e finanziatori di Pallavolo Carugate. <<Un grazie speciale va anche ai nostri partner che condividono con noi questo impegno: soprattutto BCC MILANO, la Banca del Credito Cooperativo che ci sostiene da 42 anni, Vimedica Odontoiatria, CREBERG e gli ultimi sostenitori: Centro medico Carugate e RADIO DEEJAYFOX e il nuovo negozio di Volley a Carugate>>.

Questo è il 42° anno sportivo del sodalizio carugatese e rileva il dirigente che <<questa volta non riavvolgerò il nastro per raccontare i successi ottenuti nell’anno appena trascorso, ma voglio soffermarmi sul ruolo dei genitori a bordo campo>>.

<<Precisamente – ha proseguito il dirigente – vorrei chiedere a tutti voi genitori di essere al nostro fianco anche in questo nuovo anno sportivo: a fianco delle nostre atlete e delle nostre squadre. Al nostro fianco quando c’è bisogno di tifare e sostenere le nostre squadre. Sapete bene quanto il tifo possa essere determinante. A fianco delle vostre figlie, per stimolarle alla presenza e all’impegno. A fianco della squadra, per festeggiare in caso di vittoria e ancor più a incoraggiare in caso di sconfitta>>.

Un impegno esteso a tecnici e allenatori, che mai dovranno sostituirsi ai genitori e viceversa, ciascuno partecipe e presente nel proprio ruolo. Aiutare la società è l’invito che Pesenti rivolge ai genitori <<quando tifate mantenendo il rispetto per tutti, compresi gli avversari e gli arbitri>> sempre restando a <fianco delle vostre ragazze quando sapete stare tre passi indietro ma anche due possono bastare, accettando i loro successi e anche i loro insuccessi come momenti di crescita che arricchiscono la loro esperienza>>. Nelle parole finali del presidente di Pallavolo Carugate, l’essenza della filosofia societaria: <<Rimanete a fianco della squadra, quando c’è bisogno di un coinvolgimento diretto nella gestione della squadra, restate a fianco delle vostre figlie, quando sapete non solo guardare ai risultati delle partite, ma anche ai loro progressi e le loro emozioni. Sempre nostro fianco per dare il giusto peso ai loro risultati…se vincono non sono le campionesse del mondo e se perdono non sono le più “schiappe” d’Italia>>.

Un discorso che inaugura l’anno sportivo di Pallavolo Carugate che è anche un incitamento al rispetto dei valori e della partecipazione perché tutti all’interno dell’associazione possono avere uno spazio importante <<ma con un diverso ruolo che si incastri bene, come in un puzzle affinché ogni tassello sia al suo specifico posto, solo così si comporrà il bellissimo quadro che è la crescita sportiva delle vostre e nostre ragazze>>

di Giorgia Pellegrini.