Larnaka (CYP) – Quattro dei sei azzurri in gara nella President Cup ISSF hanno meritato l’accesso ai medal matches per le medaglie individuali di Trap e Skeet in programma domattina.

Nella Fossa Olimpica a strappare uno dei due biglietti per la finalissima per il bronzo è stata Silvana Stanco. La portacolori delle Fiamme Gialle, originaria di Winterthur (SUI) e cresciuta sportivamente in Italia, ha chiuso le due serie di qualificazione con il punteggio di 47/50 +5, secondo migliore alle spalle della statunitense Kayle Browning migliore con 47 +6, che le ha garantito l’accesso alla semifinale 2 con il primo dorsale. Nella sfida a quattro per l’ingresso nei duelli per le medaglie l’azzurra ha chiuso in seconda posizione con 20/25 alle spalle della spagnola Fatima Galvez, prima con 24/25, e domani affronterà la russa Daria Semianova per la medaglia di bronzo. A giocarsi l’oro e l’argento saranno la Galvez e la Browning. Fuori dalle semifinali Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore. La Campionessa Olimpica di Londra 2012 si è fermata al nono posto con il punteggio di 45/50, uno in meno delle avversarie che hanno spareggiato per le semifinali. Occasione mancata anche da Mauro De Filippis al maschile. Il poliziotto tarantino è stato il migliore delle qualificazioni con 50/50 +12, ma nella semifinale per l’ingresso ai medal matches si è fermato in quarta posizione con 12/15. Ad affrontarsi per l’oro e l’argento saranno il ceco Jiri Liptak e l’inglese Matthew John Coward Holley, mentre per il bronzo duelleranno il russo Gennadii Mankin e il ceco David Kostelecky.

Passando allo Skeet, Diana Bacosi (Esercito) di Cetona domani si metterà alla prova per la conquista del bronzo femminile. La Campionessa Olimpica di Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020 ha chiuso le qualificazioni con 49/50 e nella semifinale per i medal matches è arrivata al secondo posto con 21/25 alle spalle della slovacca Danka Bartekova, nella finale per l’oro contro la statunitense Austen Jewell Smith. Avversaria dell’azzurra sarà la russa Zilia Batyrshina.

Al maschile tutta azzurra sarà la sfida per la medaglia di bronzo che avrà come protagonisti Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. Il poliziotto di Ponte Buggianese (PO), Campione Olimpico a Rio 2016, è stato il migliore delle qualificazioni con 50/50 e +32 nel lunghissimo ed impegnativo spareggio per l’assegnazione del dorsale numero uno nella semifinale 1 e con il punteggiod i 22/25 si è meritato il primo pass per il medal match di domani. Di grande livello anche la prestazione del Carabiniere di Capua (CE), quarto migliore in qualificazione con 50/50 e +2 +46 negli spareggi. Nella semifinale 2 ha strappato il biglietto per la finalissima con 22/25. Per l’oro e l’argento duelleranno il kuwaitiano Abdullah Alrashidi e lo statunitense Vincent Hancock.

Domani mattina a partire dalle 9.20 italiane al Larnaka Olynpic Shooting Range si assisterà a tutti i medal matches della competizione, sia quelli individuali sia quelli del Mixed. Per questi ultimi gareggeranno Rossetti in coppia con la statunitense Austin Jewell Smith che si batterà per l’oro e l’argento dello Skeet contro la slovacca Danka Bartekova e il danese Jasper Hansen, mentre per l’oro e l’argento nella Fossa Olimpica ci sarò la Stanco in coppia con l’egiziano Abel Aziz Mehelba contro la statunitense Madelynn Ann Bernau ed il ceco David Kostelecky.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Sabato 23 ottobre Dalle ore 9.25 Finale Mixed Team Skeet

Dalle ore 10.15 Finale Skeet Femminile

Dalle ore 11.05 Finale Skeet Maschile

Dalle ore 12.25 Finale Mixed Team Trap

Dalle ore 13.15 Finale Trap Femminile

Dalle ore 14.05 Finale Trap Maschile

Luogo delle gare: Larnaka Olympic Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Larnaka (CYP) è di + 1 ore. (Es. Quando a Larnaka saranno le 15.00, a Roma saranno le 14.00)

