Tokyo (JPG) – Primo giorno di gara per il Trap all’Asaka Shooting Range e azzurri tutti in corsa per le finali di domani.

Al femminile la classifica provvisoria è guidata dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, unica tiratrice a non aver commesso errori e ad essere andata a riposo con un perfetto 75/75. Buona la prova di Silvana Stanco che di piattelli se ne è lasciato sfuggire solo uno. La finanziera è andata in pedana molto determinata ed ha affrontato i suoi lanci con molta sicurezza. Domani partirà con all’attivo 74 punti. Qualche difficoltà in più, invece, l’ha avuta la portabandiera azzurra Jessica Rossi, domani ai nastri di partenza con 72. La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012, è stata perfetta nella prima serie e poi ha chiuso le due successive con 23/25 e 24/25.

Al maschile quasi perfetto Mauro De Filippis. Il poliziotto tarantino si è lasciato scappare un solo piattello nella seconda serie e con 74/75 guida la classifica provvisoria insieme al thailandese Savate Sresthaporn, al ceco Jiri Liptak, il sanmarinese Gian Marco Berti ed il kuwaitiano Abdulrahman Al Faihan.

Domani la gara si concluderà con le ultime due serie di qualificazione ed i migliori sei di ogni classifica accederanno alla finale per giocarsi le medaglie, in programma a partire dalle 07.30 (Diretta su Rai 2). Questi gli orari (italiani, ndr) in cui i nostri saranno in pedana: Jessica Rossi – 02.00 e 04.05; Silvana Stanco – 02.25 e 04.30 e 06.50; Mauro De Filippis – 03.15 e 05.20.

RISULTATI

Trap Maschile: Mauro DE FILIPPIS (ITA) 74/75; Savate SRESTHAPORN (THA) 74/75; Jiri LIPTAK (CZE) 74/75; Gian Marco BERTI (SMR) 74/75.

Trap Femminile: Zuzana REHAK STEFECEKOVA (SVK) 75/75; Silvana STANCO (ITA) 74/75; Arianna PERILLI (SMR) 74/75; Ekaterina SUBBOTINA (ROC) 73/75; Laetisha SCANLAN (AUS) 73/75; Jessica ROSSI (ITA) 72/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro DE FILIPPIS (ITA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista: Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Giovedì 29 luglio dalle ore 02.00 alle ore 05.30 – Qualificazione Trap Femminile

dalle ore 02.50 alle ore 06.20 – Qualificazione Trap Maschile

dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Finale Trap Femminile

dalle ore 08.30 alle ore 09.15 – Finale Trap Maschile

Venerdì 30 luglio Pre Event Training Trap Mixed Team

Sabato 31 luglio dalle ore 01.00 alle ore 04.50 – Qualificazione Trap Mixed Team

dalle ore 05.30 alle ore 06.30 – Finali Mixed Team

Luogo delle gare: Asaka Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Tokyo è di + 7 ore. (Es. Quando a Tokyo saranno le 15.00, a Roma saranno le 08.00)

Com. Stam.