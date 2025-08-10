Stand-up Comedy, al Teatro Agricantus tutti a “squola” con Francesco Gottuso 

Lunedì 11 agosto nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio si chiude la nuova rassegna “Summer Stand-up Comedy”, naturale prosecuzione del laboratorio “Comic 90100” di Tramp Management. In scena Francesco Gottuso con “Torniamo a squola”, show che fa ridere e che, paradossalmente, dice molto su come funziona – o non funziona – la scuola

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo lunedì 11 agosto h 21- Francesco Gottuso “Torniamo a squola”www.agricantus.cloud

Lunedì 11 agosto, alle ore 21, al Teatro Agricantus di Palermo, nella sala climatizzata, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Summer Stand-up Comedy”, cartellone di nuova comicità “Made in Palermo” curato da Vito Meccio, direttore artistico dell’Agricantus, teatro che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche. “Summer Stand-up Comedy” nascecome naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management. Il Teatro Agricantus è uno spazio che da anni coltiva e promuove l’arte della comicità, del teatro civile e delle nuove scritture.

In scena Francesco Gottuso, volto noto di Zelig Lab e di Lol Talent Show, con “Torniamo a squola”. Comico surreale, a tratti poetico, che racconta la propria esperienza da insegnante in modo esilarante e fuori dagli schemi, tra giochi di parole e un uso creativo degli errori grammaticali, Gottuso porta in scena uno show che fa ridere e che, paradossalmente, ci dice molto su come funziona – o non funziona – la scuola.

Gottuso utilizza uno stile che unisce comicità nonsense e osservazione critica. L’insegnamento diventa spunto per parlare di regole, ruoli, relazioni e paradossi del sistema educativo. Il pubblico viene coinvolto in una narrazione che mescola ironia leggera e riflessione sottile, in un equilibrio costante tra linguaggio teatrale e struttura da stand-up comedy.

Informazioni

Biglietti: € 10; ingresso in coppia € 15 (7,50 euro a persona). Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/44957 Teatro Agricantus. biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, tel. 091309636. Da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20.

