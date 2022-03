Stand up poetry al Teatro a l’Avogaria    

Venezia. Proseguono i “Martedì dell’Avogaria”, rassegna che propone in laguna il meglio della giovane drammaturgia italiana. Martedì 15 marzo 2022, ore 21.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) va in scena “Stand up poetry”, uno spettacolo di poesia performativa di e con Lorenzo Maragoni.

Uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. Testi originali fatti al 90% di poesia e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa.

Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive tra Padova e Roma. Dal 2010 lavora come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con istituzioni come il Teatro Stabile del Veneto e l’Università degli Studi di Padova. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale. Nel 2021 riceve una menzione speciale al premio Sinestetica per videopoesie, e risulta vincitore del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito:



http://www.teatro-avogaria.it/,Mail: avogaria@gmail.com

Tel. 0415285711 335 / 372889

