Stanotte previsto lo spazzamento meccanizzato in via Sammartino. Domani le spazzatrici interverranno su via Ammiraglio Rizzo

Palermo: Ieri sera dalle ore 22, come da cronoprogramma, la via Sampolo è stata servita dallo spazzamento meccanizzato.

In campo due spazzatrici, un autocarro, 5 operatori Rap, tra autisti e addetti allo spazzamento manuale. In giornata si interverrà in prossimità di un cantiere edile per rimuovere degli inerti che non potevano essere spostati ieri sera vista la specificità del rifiuto.

A supporto delle attività di igiene del suolo ambientale la Polizia Municipale, con al seguito le gru dell’ AMAT, che ha vigilato sul rispetto del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta previsto dai cartelli.

L’operazione ha prodotto la rimozione di 27 auto.

Stanotte secondo calendario sarà previsto lo spazzamento meccanizzato in via Sammartino ed al fine di evitare sanzioni si chiede agli automobilisti massima collaborazione e di spostare dalla via, dalle ore 21 alle ore 3, la propria auto.

Venerdì sera si interverrà, invece, in via Ammiraglio Rizzo.

Domani in prima mattinata si riunirà da remoto il tavolo tecnico operativo con tutti gli attori coinvolti dalle attività di spazzamento meccanizzato ( RAP, Vigili, Circoscrizione, AMAT) per fare il punto sulla sperimentazione del servizio già avviato; con la comunicazione d’intesa con la circoscrizione delle vie calendarizzate per la prossima settimana in aggiunta a quelle già coinvolte (Lunedì: Cantieri, Martedì: via Andrea Cirrincione; Mercoledì: via Sampolo; Giovedì: via Sammartino; Venerdì: via Ammiraglio Rizzo), affinché si arrivi giornalmente a chiudere almeno un itinerario a notte sui due previsti a regime dall’Ordinanza Sindacale.

In foto: spazzatrici con operatori al seguito in azione in via Sampolo

Com. Stam.