Kevin Zannoni, il pilota dello Junior Team Total Gresini, neo campione ELF CIV Moto3. È lui a dare ufficialmente il via a START, il nuovo programma fedeltà di Total Italia con grandi premi speciali per tutti gli utenti ed in particolare per i tesserati FMI.

Registrandosi alla piattaforma infatti, tutti i clienti potranno ottenere 1 coupon al mese per 3 mesi con accesso in maniera totalmente gratuita o con formula 2×1 ad attività adrenaliniche e di intrattenimento, concorsi e super sconti.

Le sorprese non finiscono qui. Tutti gli utenti potranno partecipare ad un concorso trimestrale che metterà in palio una cena con formula 2×1 ma soprattutto la possibilità di partecipare ad un’estrazione per aggiudicarsi lo spettacolo del Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello. I fortunati vincitori riceveranno infatti un ingresso valido per 2 persone per il Mugello 2021, con accoglienza vip e possibilità di accedere all’hospitality.

Sorprese che raddoppiano per i tesserati FMI, che potranno scaricare il coupon direttamente dalla piattaforma personale myfmi.federmoto.it, dove otterranno 1 coupon al mese per 6 mesi (anziché 3 mesi) dedicato sempre ad attività adrenaliniche e di intrattenimento.

Tesserati FMI che avranno un concorso trimestrale dedicato esclusivamente a loro per vincere una cena con formula 2×1, ma soprattutto per prendere parte all’estrazione che metterà in palio un pass valido per due persone con accoglienza vip e hospitality al Gp d’Italia 2021 di MotoGP al Mugello. Pass davvero esclusivo, che comprenderà anche accesso al paddock, Box Tour e “Meet & Greet” con i piloti.

Per chi non avesse ancora rinnovato la Tessera FMI, basterà registrarsi accedendo a start.total.it e, una volta rinnovata la tessera, inserire il codice FMI per accedere a tutti i vantaggi.

Com. Stam.