Stasera la finale del Campionato italiano, in migliaia per Raf

Si è conclusa con grande partecipazione la prima giornata del Campionato Italiano Conad di Cous Cous Fest, che ha visto sfidarsi sul palco alcuni tra i migliori chef italiani. Le prime due gare hanno messo in evidenza tecnica, creatività e capacità di valorizzare il cous cous attraverso ricette innovative, frutto di contaminazioni culturali e tradizioni regionali.

Ad aggiudicarsi l’accesso alla finale sono stati Wijdane Merdad, che lavora al Park Hotel Laurin di Bolzano, con un inedito cous cous dolce accompagnato da crumble di anacardi, amlou e spuma di yogurt e Simone Cardillo, chef e patron del ristorante Casa Medea, in provincia di Frosinone, che ha preparato la sua originale proposta di cous cous cake salata. Gli chef sono stati selezionati da una giuria tecnica, presieduta da Letizia Casuccio, Direttore generale di CoopCulture e composta dai giornalisti ed esperti di cucina: Nino Amadore e Chiara Pulizzotto del Gambero Rosso, dallo chef Giovanni Torrente, da Giovanni Anania, direttore marketing di Pac2000a-Conad e da Matteo Capelli, Direttore amministrazione finanza e controllo di Conad. A votare ci sarà anche una giuria popolare, formata dai visitatori della manifestazione che acquistano i biglietti per partecipare alle sfide. Il programma della giornata si è concluso con il concerto di Raf, che ha richiamato in piazza migliaia di spettatori, regalando al pubblico una serata di grande musica ed emozioni.

Stasera la finale del Campionato Italiano Conad e la proclamazione del vincitore, che rappresenterà l’Italia, insieme alla chef sanvitese Angela Abrignani, al Bia Cous Cous World Championship.

