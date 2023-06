Al via il progetto Comune , Rap , Anci oreve : ” Stasera mi butti …ma nel posto giusto” con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata del vetro a Palermo

È stato presentato questa mattina, presso la sede della RAP di piazzetta Cairoli, il progetto finanziato a RAP nell’ambito del bando ANCI -CoReVe che ha come obiettivo lo sviluppo e l’incremento a Palermo del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti degli imballaggi in vetro; aumentare i flussi di raccolta differenziata in termini quantitativi migliorando, allo stesso tempo, la qualità della frazione del vetro recuperata.

Presenti l’Assessore all’Ambiente Andrea Mineo, il Presidente della RAP Giuseppe Todaro, il vicepresidente Edoardo Scarlata, il Consigliere di RAP Patrizia Porrello, Annamaria Piscitelli di Officine Sostenibili, la società benefit incaricata da CoReVe della gestione della Segreteria Tecnica del Bando, area Sud;diversi Presidenti di Commissione, Consiglieri comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizioni.

Il Progetto ha previsto l’acquisto di 300 campane ultramoderne, munite di chip con tecnologia RFID già posizionate in tutte le otto circoscrizioni e di antenne GPS in dotazione a tutti gli automezzi preposti alla raccolta del vetro stradale affinché venga garantito il corretto svuotamento di ciascuna campana con una frequenza più costante. Generalmente la cadenza è quindicinale ma vista la presenza di un “alert”, l’azienda sarà in grado di monitorare la singola postazione dell’itinerario.

A supporto dell’acquisto delle campane del vetro, il progetto cofinanziato da CoReVe e ANCI ha previsto anche una campagna di comunicazione che sarà avviata venerdì 16 giugno con la divulgazione di uno spot sui canali di informazione radiofonici e televisivi in un arco temporale massimo di 60 giorni. Saranno previsti incontri itineranti nelle maggiori piazze, strade e luoghi di ritrovo cittadino, per informare e coinvolgere i cittadini sulla campagna di informazione in corso. Previsto anche un infopoint per dare informazioni su come conferire correttamente il vetro. Come punti nevralgici della campagna saranno utilizzati, per intercettare i cittadini, i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città che hanno un’affluenza giornaliera di non meno di mille utenti.

Per lo spot realizzato da CoReVe, l’obiettivo principale è stato quello di usare un linguaggio leggero e quanto più trasversale possibile, in modo da parlare a diversi target.

Si è voluta dare unione e coesione alle singole campagne territoriali conferendo lo stesso visual, ma lasciando uno spazio personalizzabile dedicato alle novità del progetto locale.

Il messaggio è focalizzato sul corretto conferimento (“Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!”) in quanto una delle criticità maggiori è la mancata intercettazione degli imballaggi in vetro che vengono erroneamente conferiti nell’indifferenziato o, addirittura, abbandonati su strada.

All’interno dei materiali informativi, si è dato poi ampio spazio alle regole del riciclo e ai numeri sui benefici economici ed ambientali derivanti dal corretto riciclo del vetro, numeri, tra l’altro, in aggiornamento da parte di CoReVe intorno alla fine di giugno a seguito dei nuovi studi.

La RAP, di concerto con l’Amministrazione comunale, grazie alle opportunità economiche previste nelle linee di finanziamento PON – METRO React, avvierà con sistemi diversi la raccolta differenziata in tutta la città che si aggiungono al “Porta a Porta” di Palermo Differenziata I e 2 per circa 200.000 utenti già serviti.

Nello specifico, con modalità porta a porta, saranno definiti gli step di Palermo differenziata (completamento Step IV, che abbraccia la prima circoscrizione, e l’avvio dello step 2 bis (parte restante V circoscrizione) da completare. Saranno coinvolte altre 200.000 utenze residenti nella V e VI circoscrizione; saranno coinvolte le attività commerciali insistenti nelle circoscrizioni V e VI con completamento della settima e ottava.

Il progetto di estensione della RD a tutto il territorio cittadino sarà assicurato da un altro percorso di finanziamento pubblico garantito dall’art. 42 del Decreto legislativo n° 50 del 2021 che consentirà di ampliare il sistema di raccolta differenziata alla restante parte di Palermo non servita (280.000 utenze).

Per quanto riguarda i Centri Comunali di Raccolta in previsione ne saranno aperti altri 6.

Si implementerà altresì un sistema di postazioni di isole ecologiche mobili smart; saranno implementati i contenitori per la raccolta differenziata di prossimità.

Dichiarazione Presidente della RAP Giuseppe Todaro

«Questa intesa con CoReVe rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di sensibilizzazione avviato dall’azienda. In questo modo potremo raggiungere molti più utenti, non solo singoli cittadini, ma anche esercenti e commercianti, trasferendo loro un messaggio importante legato alla sostenibilità e al rispetto della natura e dell’ambiente. Tra gli obiettivi del progetto, c’è pure la necessità di rendere la frazione del vetro sempre più qualificata, in questo caso, differenziando correttamente ed evitando di inviarla in discarica.

Questa attività si integra perfettamente con la mia visione dell’azienda e del suo ruolo. Bellolampo deve diventare infatti un polo tecnologico all’avanguardia, mentre la città deve spingere sulla raccolta differenziata senza, ovviamente, trascurare le differenze di ciascun quartiere.

Palermo non può perdere altro tempo. Bisogna allinearsi agli standard in materia di raccolta differenziata. E per raggiungere questo obiettivo bisogna lavorare in sinergia sul territorio con le altre Istituzioni e puntare sulla collaborazione del cittadino.

In quest’ottica, sono molto importanti le sinergie con i Consorzi di filiera e, tra questi, CoReVe è sicuramente uno degli esempi più virtuosi. Ritengo fondamentale cooperare con queste realtà per agevolare i percorsi “green” utilizzando le “best practice” già collaudate in altri territori.

Parallelamente, per sensibilizzare il cittadino stiamo portando avanti diverse campagne di comunicazione e informazione, che puntano sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente. Stiamo pubblicizzando i nostri servizi informando il cittadino della presenza in città dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), luoghi dove poter conferire tutte le tipologie di rifiuti, differenziati e no. Non mancano le iniziative educative con il mondo della scuola, sia primaria che secondaria. Le azioni di recupero, i conferimenti dei rifiuti in maniera corretta sono essenziali affinché si possa consegnare alle nuove generazioni un ambiente sano e vivibile».

Dichiarazione Assessore all’Ambiente

Comune di Palermo

Andrea Mineo

«Il recupero dei rapporti con tutti i consorzi di filiera che si occupano del ciclo rifiuti è senz’altro una buona notizia, comprovata da questo importante accordo con il CoReVe, che è la prosecuzione di un percorso che riporta la città di Palermo ad avere la credibilità che merita: complimenti alla Rap per averlo finalizzato. È uno degli obiettivi a cui, come amministrazione, abbiamo molto lavorato negli ultimi undici mesi, durante i quali ci siamo impegnati a rimuovere una serie di criticità strutturali – ricordiamo l’annosa vertenza con la curatela Amia per Bellolampo – e siamo riusciti a finalizzare 40 milioni di PON Metro, che sono in via di consegna e che permetteranno a Rap di avere parco mezzi e attrezzature (auto-compattatori, isole ecologiche, contenitori) per potenziare la raccolta differenziata su una porzione di territorio che conta oltre 200 mila utenze.

Sono in corso, inoltre, importanti investimenti progettuali sul polo di Bellolampo, che riguardano l’impiantistica e inoltre i CCR da realizzare in città, per un totale di quasi altri 60 milioni di euro. E, infine, stiamo lavorando d’intesa con la nuova governance della partecipata su altri importanti temi, incluso quello del fabbisogno di personale, fiduciosi che tutte queste azioni poste a sistema ci permetteranno nel medio periodo di non dover più parlare di emergenza rifiuti, ma di annoverare la nostra città tra quelle virtuose e con un ciclo rifiuti che rientra pienamente nella economia circolare».

Dichiarazione Gianni Scotti

Presidente Coreve

“Siamo orgogliosi di poter vedere al via questo importante progetto realizzato grazie all’accesso ai Bandi che abbiamo lanciato nel 2022 con la collaborazione di Anci per le regioni del Sud.

I bandi lanciati l’anno scorso e rifinanziati recentemente con oltre 8 milioni di euro aggiuntivi si sono dimostrati efficaci. L’obiettivo era mettere in piedi il più importante intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro, aiutando gli enti locali con azioni a carattere permanente, sostenute da finanziamenti in attrezzature e comunicazione, secondo una visione prioritaristica e di lungo termine, segnando così una svolta rispetto agli interventi precedenti. I dati ci danno ragione: nei 351 Comuni che hanno beneficiato dei finanziamenti nel 2022 si è registrato un significativo passo avanti nel miglioramento della raccolta del vetro, che apporta vantaggi economici e ambientali di grande valore.

Palermo coniugando l’investimento dei fondi dati a disposizione sia in attrezzature che in comunicazione rappresenta un esempio perfetto della tipologia di intervento che vogliamo offrire ai comuni italiani per poter migliorare la raccolta del vetro sia quantitativamente che qualitativamente.”

