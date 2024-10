Stato di avanzamento dei progetti PNRR a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Questa mattina presso la Prefettura e in videoconferenza si è riunita la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Trapani a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela LUPO e coordinata dal Vice Prefetto Vicario, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, il Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli enti interessati dai progetti.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno relazionato sullo stato dell’arte dei progetti e su tutte le problematiche emerse in corso d’opera che potrebbero compromettere il raggiungimento dei target e delle milestone relativi all’intervento, tempestivamente risolte grazie al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla cooperazione delle amministrazioni presenti.

Gli interventi PNRR che sono stati esaminati riguardano i progetti denominati “Isole Verdi” che fanno capo al Comune di Pantelleria e al Comune di Favignana per un totale complessivo di euro 40.650.215,34 e i progetti che mirano all’ammodernamento o alla realizzazione di nuovi impianti diretti alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che vedono interessati come soggetti attuatori i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo, per un totale complessivo di euro 12.640.134,45.

L’incontro fa seguito alla riunione del 9 ottobre scorso, in cui sono stati monitorati i progetti PNRR riguardanti il collegamento tra il porto e l’area industriale di Trapani e i lavori di riqualificazione del “Rione Cappuccinelli” del Comune di Trapani.

La cabina di regia per il coordinamento dei progetti PNRR si è riunita n.8 volte per il monitoraggio complessivo di 153 progetti, facenti capo al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Istruzione, al Ministero della Cultura, al Ministero della Salute, al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 6 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 conv. in L. 26 aprile 2024, n.56, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per complessivi euro 406.242.182,72.

