“Anni di prime pagine e processi mediatici, di accuse infamanti e congetture smontate, una volta per tutte, da una sentenza che assolve da ogni accusa i generali Antonio Subranni e Mario Mori, il colonnello Giuseppe De Donno e il Senatore Marcello dell’Utri.

Un processo che non avrebbe dovuto nemmeno tenersi e che conferma quanto sia importante essere garantisti. Adesso in quanti dovrebbero chiedere scusa? In quanti dovrebbero pagare per aver distrutto la vita di chi è stata ingiustamente messo sulla graticola per tutto questo tempo?” Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Da mesi Forza Italia chiede una Commissione d’inchiesta che indaghi sull’uso politico di procedimenti giudiziari, sulle ombre della magistratura, sulle correnti e sulla pretesa di certi magistrati di sostituirsi agli altri poteri dello Stato, oscurando il lavoro di colleghi onesti e preparati che, se non affiliati alle correnti, rischiano spesso di non far carriera. Questa vicenda rafforza l’importanza e la necessità del referendum sulla giustizia. Occorre riformare il sistema e farlo in fretta”. Conclude Giammanco.

Com. Stam.