Ieri, nella stazione di Milano Centrale, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 18 anni pregiudicato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e indagato in stato di libertà una cittadina italiana 31enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti su richiesta del capotreno di un convoglio a lunga percorrenza proveniente da Roma per la presenza di due viaggiatori che erano privi di biglietto.

Il 18enne ha prima minacciato i poliziotti, dichiarando di essere in possesso di un coltello, e poi si è scagliato contro uno di loro colpendolo al volto e spintonandolo, mentre la 31enne ha cercato di ostacolare l’intervento degli agenti, colpendoli e spintonandoli a sua volta.



Bloccati entrambi, il giovane è stato trovato effettivamente in possesso di un coltello, poi sequestrato per cui è stato anche denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.