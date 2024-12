Stazione Ferroviaria Palermo Centrale: i bambini e Babbo Natale addobbano l’albero di Natale della Polizia di Stato

Anche quest’anno alla stazione centrale di Palermo, il Natale va a braccetto con la sicurezza. Gli agenti della Polfer, infatti, hanno decorato l’albero di Natale del posto di Polizia con l’aiuto di circa 40 bambini dell’Istituto Comprensivo Villabate 2.

Gli addobbi sono stati realizzati dagli alunni sui temi della legalità e della sicurezza ferroviaria, trattati durante gli incontri tenuti dagli agenti della Polizia Ferroviaria nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”.

“Train… to be cool”, è un progetto ideato, nel 2014, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, ha la finalità di mettere a conoscenza i giovani dei pericoli, talvolta nascosti o poco noti, dell’ambiente ferroviario.

La scolaresca ha raggiunto la stazione a bordo di un pullman della Polizia, per poi visitarne gli ambienti, un treno messo a disposizione da Trenitalia, nonché i mezzi e gli uffici della Polfer. L’itinerario educativo in stazione è stato intervallato dall’arrivo di Babbo Natale, a bordo del veicolo elettrico della Polfer che, oltre ad aiutare i bambini ad addobbare il “Tree… to be cool”, l’albero della legalità e della sicurezza ferroviaria, ha raccolto i doni lasciati dai giovani studenti per coetanei meno fortunati che saranno successivamente consegnati dagli agenti della Polfer ad associazioni di famiglie bisognose della città. La solidarietà dei bambini è stata ricompensata con alcuni gadgets della Polizia di Stato.

Al termine i bambini hanno augurato Buon Natale alla Polizia recitando una loro poesia e cantando alcune canzoni natalizie.

L’albero rimarrà in stazione per tutte le festività natalizie e sarà un prezioso veicolo di diffusione del tema della sicurezza in ambito ferroviario tra i tanti viaggiatori che si fermeranno ad ammirarne gli originali addobbi.