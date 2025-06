Stefano Albertini vince il Rallye San Martino, terzo atto di International Rally Cup

Il pilota bresciano prevale su Skoda Fabia RS, precedendo nell’ordine Filippo Bravi, su Hyundai i20 N Rally2 e Marcello Razzini, protagonista di una rimonta culminata con il raggiungimento della terza posizione assoluta, su Skoda Fabia RS.

BEDONIA (PR) -È Stefano Albertini, il vincitore del terzo appuntamento di International Rally Cup, ambientato sulle strade del Rallye San Martino, a San Martino di Castrozza. Il pilota bresciano, affiancato da Danilo Fappani sulla Skoda Fabia RS schierata dal team P.A. Racing, si era presentato allo “start” del sabato nel ruolo di leader, dopo aver archiviato con la vittoria la prova inaugurale del venerdì sera, con un solo decimo di vantaggio su Andrea Nucita, in gara su Citroën C3 Rally2. Il pilota siciliano, vincitore del Rallye Elba, aveva successivamente colmato il gap prevalendo sull’avversario e portandosi – con Fabiano Cipriani alle note – al comando della classifica dopo aver concluso la seconda prova speciale. A vanificare la leadership di Nucita, sulla quinta prova speciale, è stata la rottura del cerchio anteriore destro con conseguente foratura dello pneumatico. A riprendere il comando della classifica è stato, così, Albertini, vincitore all’arrivo di San Martino di Castrozza. Alle spalle del driver lombardo si è classificato Filippo Bravi, su Hyundai i20 N Rally2, vettura che ha visto sul sedile destro Martina Musiari. Il pilota friulano, alla prima collaborazione con la copilota, è riuscito a prevalere nel confronto IRC Challenge, facendo registrare il miglior tempo su due prove speciali e precedendo Marcello Razzini, terzo assoluto su Skoda Fabia RS insieme a Gianmaria Marcomini. Il pilota parmense, terza forza al recente Rally Internazionale del Taro, è riuscito nel sorpasso – sull’ultima prova speciale – al diretto avversario Rudy Michelini. Il driver, in gara su Skoda Fabia RS, ha concluso quarto assoluto affiancato da Nicola Angilletta, rendendosi protagonista di una vera e propria progressione valsa il terzo gradino del podio di IRC Challenge, alle spalle di Razzini.

A mandare in archivio la top-five di International Rally Cup è stato Alessandro Re, con Marco Vozzo alle note, su Skoda Fabia RS. Sesta posizione per Nicola Sartor e Manuel Menegon (Skoda Fabia RS), seguiti da Andrea Nucita e Fabiano Cipriani, settimi all’arrivo. Ottavi hanno concluso Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, equipaggio che ha espresso una performance concreta sui sedili di una Skoda Fabia Rally2 Evo. Nona, la Skoda Fabia RS di Alberto Dall’Era e Luca Beltrame, seguita da quella del primo classificato del Trofeo Over 55, Marco Pina, affiancato da Giovanni Pina. Nel confronto valido per il Trofeo Prestige, a prevalere sono stati Marco Zannier e Paolo Colonnello, su Renault Clio Williams, vettura che ha preceduto la Citroën DS3 R3 di Andrea Galeazzi e Daniele Pellegrini e la Renault Clio S1600 di Giovanni Cocco e Barbara Melesi, terzi. A brindare nel Trofeo 4 Ruote Motrici sono stati Matteo Giordano e Manuela Siragusa, su Renault Clio Rally3, seguiti da Oberdan e Luca Guerra, su Peugeot 207 S2000, secondi tra gli Over 55. Terzi, rallentati da un problema all’impianto frenante della loro Renault Clio Rally3, Alessandro Ciardi e Alessandro Tondini, protagonisti di un acceso confronto con il vincitore Giordano. Il giovane estone Jaspar Vaher si è aggiudicato il miglior risultato nel Trofeo Rally4, con la Lancia Ypsilon condivisa con Rait Jansen che ha preceduto quella di Mirco Straffi e Marco Nesti, seconda. Ad elevarsi come terza forza è stata la Peugeot 208 di Alex Lorenzato e Nicolò Lazzarini. Nel Trofeo Rally4/R2 i vincitori sono Stefano Facchin e Stefano Lovisa, su Peugeot 208, con Elia Camponogara e Claudio Confente in seconda piazza, su Renault Twingo. Terza, la Peugeot 208 di Alex Possamai e Ermanno Forato. Alessandro Forneris e Vincenzo Torricelli si sono aggiudicati il confronto del Trofeo Rally5, con la loro Renault Clio a prevalere su quelle portate in gara da Matteo Scalet e Melania D’Agostino e da Michel Della Maddalena e Debora Fancoli. Due secondi e otto decimi hanno deciso il confronto valido per il Trofeo Sport, con Davide e Francesco Scarso a brindare, su Renault Clio RS, seguiti da Dino Brazzale e Vanessa Lorenzin, secondi e da Pieriorgio Di Piazza e Alessandro Martinis, con entrambi gli equipaggi in gara su Peugeot 106 A6. A prevalere nel Trofeo femminile è stata Silvia Franchini, alla prima collaborazione con Erika Badinelli. Alle spalle della driver, nella sfida tra Renault Clio Rally5, si è classificata Chiara Lombardi, con Federica Mauri alle note. Amaro ritiro per Arianna Doriguzzi e Elena Sica, quando si trovavano al comando.

Dopo la vittoria di Andrea Nucita al Rallye Elba, quella di Bostjan Avbelj al Rally Internazionale del Taro, International Rally Cup ha fatto registrare la presenza di un nuovo protagonista al vertice, regalando all’albo d’oro stagionale un nuovo nome.

Il prossimo appuntamento valido chiamerà i protagonisti della serie sulle strade del Rally Internazionale Casentino, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio.

Nella foto (free copyright Pro One Media): Stefano Albertini in gara.

Com. Stam. + foto