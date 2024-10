Stefano Bizzarri e Luisa Lanera nella top ten al Rally “Nuraghi e Vermentino”

Una gara sofferta, in Sardegna, dopo ben quattro mesi di pausa nel Campionato Italiano Rally Terra, al volante della Citroen C3 Rally2 gommata MRF del team PRT ha regalato comunque una soddisfazione.

Per il driver pistoiese e la copilota elbana la gara in Sardegna è stato un impegno su larga scala, ovviando ad alcuni problemi di adattamento alla vettura, sia di bilanciamento nel set-up oltre a difficoltà con il motore che non erogava la potenza necessaria ad alti regimi.

Stefano Bizzarri e Luisa Lanera mettono in archivio la penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra avendo messo la firma sulla decima posizione assoluta al 21° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, disputato lo scorso week-end in Sardegna, a Berchidda (Sassari), al termine di una competizione per molti aspetti sofferta.

Il pilota di Maresca e la copilota elbana, a bordo della Citroen C3 Rally2 del team PRT equipaggiata con pneumatici MRF, hanno dovuto lavorare per tutta la durata della gara per superare diverse problematiche legate al set-up. Hanno cercato i migliori compromessi nella scelta delle gomme e per il bilanciamento della vettura, affrontando ulteriori difficoltà tecniche, tra cui un propulsore (in sostituzione di quello che doveva essere fornito e non reso disponibile per l’impegno in Sardegna) che, sin dall’inizio gara, non riusciva a erogare la potenza necessaria agli alti regimi.

Poi, ritrovata confidenza con la guida grazie ad un bilanciamento generale della vettura, il ritmo si è decisamente alzato, scalando la classifica, sempre dovendo confrontarsi con avversari di livello, arrivando ad accarezzare la bandiera a scacchi con soddisfazione. Una gioia tanto per la posizione finale acquisita, che regala entusiasmo, quanto per aver saputo individuare – e risolvere – tutti i problemi che si sono presentati, grazie alla grande esperienza di guida e anche della preparazione tecnica del pilota.

Stefano Bizzarri: “Purtroppo, l’essere partiti con l’handicap di non aver mai trovato il giusto bilanciamento della vettura nella prima parte di gara ci ha negato il poter stare costantemente nella top ten assoluta. Quelli ed altri problemi dovuti al motore che agli alti regimi non erogava la potenza che serviva, ci sono costati credo una posizione migliore in classifica finale. Comunque, il feeling con il pacchetto auto-gomme-team è poi andato per il meglio, non abbiamo naturalmente ancora raggiunto il rendimento ottimale, ma abbiamo visto che sapendo dove e come intervenire sui problemi, possiamo far bene. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, all’atto finale del Campionato, a metà novembre per il Rally delle Marche cercheremo di chiudere al meglio la stagione, perché deve servirci come ulteriore slancio e stimolo per la prossima, per la quale già stiamo muovendoci”.

L’ultimo appuntamento stagionale nel “tricolore” Terra per Stefano Bizzarri, Luisa Lanera e la Citroen C3 Rally2 sarà a Cingoli (Macerata), per il 17° Rally delle Marche.