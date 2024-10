Stefano Bizzarri e Luisa Lanera riprendono la via “Tricolore”

Dopo ben quattro mesi di pausa riprende la stagione de Campionato Italiano Rally Terra con il penultimo appuntamento in Sardegna per il Rally “Nuraghi e Vermentino”, a Berchidda.

Per il driver pistoiese e la copilota elbana l’impegno primario sarà quello di proseguire il lavoro sulla vettura e di affinamento come equipaggio, puntando alla top ten assoluta, con la Citroen C3 Rally2 della PRT gommata MRF.

Il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), questo fine settimana torna sulla scena nazionale con il 21° Rally “Nuraghi e Vermentino”, penultima prova della serie, con sede a Berchidda, Sassari.

Torna dunque in scena l’avvincente campionato delle strade bianche e tornano pure in scena Stefano Bizzarri e Luisa Lanera, con la Citroen C3 Rally2 della PRT gommata MRF, pronti ad una nuova sfidache avrà come obiettivo principale quello di proseguire gli ampi e concreti progressi mostrati con l’ostico impegno di San Marino di fine giugno.

Il pilota pistoiese di Maresca e la copilota elbana, al precedente impegno sammarinese avevano tratto il massimo possibile, capitalizzando l’esperienza della prima porzione di stagione, nella quale l’equipaggio e la squadra hanno dovuto lavorare con impegno per riprendere ritmo dopo anni di pausa del driver.

Si riparte dunque da quelle certezze, per un nuovo appuntamento da vivere con entusiasmo, ambizione e determinazione, con le strade dell’entroterra sassarese pronte conferire valore al lavoro in macchina per il miglior compromesso tra prestazioni e feeling con il “pacchetto” auto e pneumatici a disposizione, cercando affinare il set-up ed il bilanciamento della Citroen C3 durante la corsa, su prove speciali mai incontrate prima.

I portacolori della Scuderia Ro.Racing, lavoreranno dunque per aggiungere nuova esperienza già pensando alla stagione prossima e nel frattempo assicurarsi miglior epilogo stagionale con questo e con l’appuntamento finale nelle Marche puntando alla top ten assoluta, oltre che consolidare il secondo posto nella classifica “Over 55”.

Stefano Bizzarri: “Finalmente si riprende a correre. Quasi quattro mesi di pausa sono stati lunghi e purtroppo in questo ventaglio temporale non ci è stato possibile organizzare nessun’altra gara sia perché su sterrato non ve ne erano, ma anche per impegni di lavoro di entrambi. Ripartiamo dalle buonissime sensazioni avute a San Marino, paradossalmente la gara più difficile di quelle incontrate nella prima parte di stagione ed il che ci fa ben sperare per il finale di soddisfazione. Le strade che andremo ad affrontare non le abbiamo mai viste a differenza dei diversi altri avversari, ma questo non ci pesa, il nostro lavoro sarà quello di proseguire a costruirsi come equipaggio, affinare le sensazioni alla guida della Citroen, poi valutare i riscontri cronometrici”.

Berchidda ospiterà partenza, arrivo, verifiche, shakedown, qualifying stage, direzione gara, parco assistenza e sala stampa della gara. Venerdì 25 ottobre, dopo le libere (ore 7-8.30), la qualifying stage delle Rally2 (2,44 km, ore 8.56) e lo shakedown per le restanti vetture (10.15-12), alle 13.30 ci sarà la partenza cerimoniale.

I concorrenti affronteranno per due volte la nuova Erula-Tula (14,13 km, ore 14.13 e 16.43). Sabato 26, invece, gli equipaggi in gara si misureranno con i doppi passaggi sulle speciali Alà dei Sardi-Buddusò (6,90 km, ore 9.57 e 13.42), che toccherà lo spettacolare Monte Lerno, e Pattada-Oschiri (20.08 km, ore 10.28 e 14.13), prova che include al proprio interno anche la vecchia “Filigosu”, in passato impiegata come speciale d’apertura.

