la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 venerdì 23 settembre – ore 18:00 Stefano Corso presenta Chi è Cufter? (Castelvecchi) insieme a Daniele Anselmo

Sessantacinque cassette di legno rimaste dimenticate e nascoste per decenni. Al loro interno migliaia di negativi su vetro tridimensionali inediti, che ripercorrono l’Italia dei primi del ‘900 attraverso eventi storici, personaggi chiave, monumenti, chiese e scorci cittadini molti dei quali non più esistenti. Un’indagine storica che ricostruisce l’esistenza dimenticata, vissuta cento anni prima, di un fotografo attivista attraverso i suoi occhi e le fragili immagini su vetro raccolte, conservate e mai pubblicate. Un percorso di ricerca che metterà in luce due esistenze tanto diverse e lontane ma legate in maniera indissolubile dalla passione politica e dall’amore per la fotografia.

STEFANO CORSO nasce a Roma nel 1968. Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato a lungo nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni, ora è un fotografo professionista. Appassionato di street photography, storia del Novecento, nuove tecnologie e antiche macchine fotografiche, divide la sua vita tra Roma e Berlino. Si occupa da anni di fotografia sociale, tramite la Onlus Ri-scatti di cui è presidente, mettendo la sua professione a favore di categorie fragili. Nel 2014 ha pubblicato come coautore il volume fotografico We Will Forget Soon , frutto di una ricerca sui resti della presenza dell’Armata Rossa nell’ex DDR.

Com. Stam.