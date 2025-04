Stefano D’Aste e Alberto Naska sono pronti per la prima gara del  GT4 European Series presso il circuito francese Paul Ricard

Una nuova sfida per Alberto Naska, che non vede l’ora di gareggiare con la splendida Lotus Emira GT4 tra i grandi piloti sfidanti del GT4 europeo

Heroes Valley e PB Racing sono pronte per la prima data della GT4 European Series sponsorizzata daRAFA Racing Club il 12 e 13 aprile presso il circuito francese Paul Ricard: Stefano D’Aste e Alberto Naska sono i piloti della Lotus Emira GT4 che gareggerà in Pro-Am con l’iconico numero #54 e rappresenterà il team ufficiale Lotus. Le auto in gara al Paul Ricard saranno in totale 43, di cui 12 nella categoria Pro-Am:

la GT4 European Series è disputata in tre classi, Silver, Pro-Am e Am.

L’adrenalina inizia a salire: D’Aste, un riferimento per competenza e professionalità, e Naska pronto a mettersi in gioco, come sempre, e mai sazio di accrescere le proprie capacità, col supporto di PB Racing e Heroes Valley sono impazienti di misurarsi in pista. Per Alberto sarà il battesimo del campionato GT4 europeo, dopo l’esperienza della Michelin 12H del Mugello e la wild card nella prima data del X-GT4 Italy, ed il suo riferimento sarà Stefano, campione di vasta esperienza nelle gare GT e nelle auto da turismo.

Il programma: dopo le prove libere del venerdì, pre-qualifiche (08:30) e qualifiche (14:00) si terranno sabato prima delle due gare della durata di un’ora che si terranno domenica rispettivamente alle 10:35 e alle 16:30.

Le qualifiche ed entrambe le gare saranno trasmesse in streaming live sul canale YouTube di GT World: che la battaglia inizi, forza #54!

Com. Stam. + foto