Stellantis, Spera (Ugl): “Servono più dettagli sul piano per l’Italia. Abbiamo certezze in più sugli impegni del governo”

“Oggi abbiamo delle certezze in più sia per quel che riguarda gli impegni del Governo, a cui sta dando seguito, sia per quello che riguarda alcuni stabilimenti Italiani, in particolare Pomigliano e la Gigafactory a Termoli”.

E’ il commento del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, che insieme al Segretario Confederale Ugl, Adelmo Barbarossa, ha partecipato al confronto di oggi al Mise sul piano Stellantis per l’Italia.

“Vorremmo capire nei prossimi giorni – spiega Spera – se sulla produzione del motore B2.2 euro 7 Pratola Serra continuerà a fornire motori per veicoli commerciali anche per la Polonia, ad esempio, e per Verrone. Vorremmo capire i volumi futuri di Pratola Serra e per Mirafiori se continuerà a produrre cambi per la Panda. Lo stabilimento di Termoli, infine, continuerà a produrre cambi e motori oppure farà solo batterie? Altro aspetto importante riguarda la cig: con il ministro Orlando, qualche mese, si era convenuto sulla necessità di realizzare una cig ad hoc per automotive, perché in vari siti ormai si fa quasi lavoro a chiamata a causa della scarsità dei semiconduttori “.

Com. Stam.