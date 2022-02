Stellantis, Spera (Ugl): ”Un giusto premio di risultato, nonostante la crisi”

“Apprendiamo positivamente quanto comunicati da Stellantis in riferimento al premio annuale d’efficienza, stabilito sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2021 in tema di recuperi di efficienza e di implementazione del WCM”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale, “la media dei premi pagati in Stellantis, pur differenti per livello e per stabilimento, si trova tra 1.305 euro, 1401 euro e 1719 euro: un risultato che si attesta in linea con lo scorso anno. Un riconoscimento – sottolinea Spera – che va tenuto in degna considerazione, soprattutto alla luce dei problemi ancora in essere causati dalla pandemia e le gravi difficoltà di approvvigionamento dei semiconduttori. I fermi produttivi del 2021 non hanno inficiato il premio, come Ugl Metalmeccanici riteniamo giusto sottolineare che si tratta di un buon risultato e ricordare che, in molti casi, siamo riusciti a far maturare dei ratei a fronte di mesi di non lavoro. Tuttavia va ricordato anche che il CCSL prevede un trattamento di miglior favore rispetto a quello legale: come sindacato abbiamo ottenuto che nella prima parte dell’anno i premi si calcolassero con accordi di calendario, mentre, per la seconda parte, anche con accordi specifici. Il premio anche quest’anno beneficerà della tassazione agevolata del 10% prevista per il salario variabile e verrà pagato a fine febbraio come per gli altri anni”, conclude Spera.

Com. Stam.