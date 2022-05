Stellantis Torino, Ugl Metalmeccanici:“Negli Enti Centrali straordinario risultato alle elezioni Rsa”

“L’Ugl Metalmeccanici conquista per la prima volta 3 Rsa negli enti centrali di Torino, raddoppia il numero dei voto e le Rsa: per la prima prima volta, inoltre, entra nell’esecutivo aziendale dell’U.O. degli Enti Centrali. Un risultato importante per la rappresentanza della Ugl metalmeccanici nel gruppo Stellantis”.

La Segretaria Nazionale esprime soddisfazione per il risultato conseguito e si complimenta con il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino Ciro Marino, per l’impegno e per il lavoro che svolge nel territorio Torinese con risultati importanti.

Il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino, Ciro Marino ringrazia tutti i candidati, la commissione elettorale, tutte le Rsa elette e naturalmente, tutti i lavoratori che con il loro voto hanno permesso alla Ugl ancora una volta di continuare a rappresentarli per i prossimi anni. Sono così risultati elette Rsa per il collegio operai Parrino Nicola; Collegio impiegati, Fasano Giulio e Polastri Stefano. Un risultato – conclude Marino – che premia l’O.S. in tutti i siti industriali a livello nazionale”

